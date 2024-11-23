Психолог объяснила, почему женщины хорошеют после развода

Поклонники пришли в восторг от нового видео 41-летней певицы Алсу. Артистка в своем микроблоге опубликовала ролик, в котором она поет в караоке вместе с Алексеем Чумаковым. Алсу одета в черное мини-платье в белую клетку, которое идеально подчеркивает ее стройную фигуру. Дополнили образ изящные украшения — кулон и серьги. Поклонники звезды шоу-бизнеса обратили внимание на то, что после расставания с бизнесменом Яном Абрамовым артистка явно похорошела. Клинический психолог Маргарита Алексеева рассказала «Вечерней Москве», почему многие женщины после развода начинают лучше выглядеть.

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Становится легче

По ее словам, это можно отнести к психологическому эффекту, когда очень длительный процесс обретает финальную точку или логическое завершение.

Потому что когда есть то, что полностью занимает внимание человека, напрягает психику, все моральные и физические ресурсы организма уходят туда: в обдумывание, в контроль, в эмоциональное состояние. И когда женщина разводится или в отношениях ставится финальная точка, после которой уже точно все понятно, становится легче, — сказала она.

Эксперт отметила, что многие женщины начинают расцветать после развода, потому что они потратили много сил, чтобы сохранять отношения или выносить не всегда адекватное, приличное, уважительное отношение супруга.

Особенно когда женщина становится инициатором развода, нередко мужчина начинает предъявлять претензии, угрожать физически, что заберет ребенка или детей. Это очень сложный процесс. И, конечно, когда уже все происходит, наступает этот финал — официальный развод, женщина буквально расцветает, потому что общения с бывшим неадекватным мужем становится значительно меньше, — сообщила Алексеева.

Специалист подчеркнула, что бывший муж может появляться где-то на горизонте, но у женщины с ним уже другие отношения — юридические, как и должно быть между бывшими супругами.

Новый период в жизни

Кроме того, как объяснила психолог, женщина после развода расцветает, потому что она понимает, что начинается или уже начался новый период в ее жизни.

Очень сложно и тяжело, когда в браке тянется период неопределенности. Он высасывал все силы и красоту из женщины, ее уверенность в тебе. А когда точка поставлена, мосты сожжены, люди разъехались, поделили все имущество, то хочешь не хочешь, начинаешь новую жизнь, — уверена собеседница «ВМ».

По ее мнению, очень важный шаг в новой жизни для женщины — привести себя в порядок, вернуть свою былую красоту и привлекательность, потому что нужно общаться с новыми мужчинами, продолжать строить карьеру и счастливую жизнь.

У разведенной женщины могут появиться новые социальные проекты, даже работа очень часто меняется. Поэтому возвращается и выходит на первый план важность внешнего вида. Кроме того, многие хотят построить новые счастливые отношения и встретить любовь, а для этого нужно хорошо выглядеть и нравиться себе, — заключила Алексеева.

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов долгие годы доказывали, что любовь с первого взгляда может перерасти в крепкий и гармоничный союз. Однако весной 2024 года, спустя 18 лет после свадьбы, их отношения дали трещину, и пара объявила о разводе. Красивая история любви певицы Алсу и Яна Абрамова, которая не смогла выдержать испытание временем, — в материале «ВМ».