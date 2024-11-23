Психологи высказались о тех, кто украшает дом к Новому году уже осенью

Заблаговременное оформление домов к празднику может свидетельствовать о скрытых эмоциях и нарциссических наклонностях. Так считают психологи, пишет Daily Mail.

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Доктор Кармен Харра, например, отмечает, что такое поведение может указывать на нарциссические черты характера, стремление находиться в центре внимания и получать похвалу.

Кроме того, новогоднее оформление ещё осенью может быть способом заполнить внутреннюю пустоту и создать иллюзию идеальной семьи, скрывая возможные конфликты и разногласия в семье.

Ссоры и разногласия — обычное дело во всех семьях, но некоторые люди чувствуют необходимость скрыть правду о том, что происходит в их домах, за огнями и мишурой в ноябре.

Однако не всё так однозначно. Психотерапевт Эми Морин считает, что желание украсить дом ещё осенью может быть вызвано ностальгией и стремлением продлить ощущение праздника. Люди, испытывающие тёплые чувства к детским воспоминаниям о новогодних вечерах, стремятся как можно раньше окунуться в эту атмосферу.

Клинический психолог Эрлангер А. Тернер также видит в раннем украшении дома проявление теории «ожидания радости». Подготовка к праздникам вызывает положительные эмоции и улучшает настроение, помогая справляться со стрессом повседневной жизни.