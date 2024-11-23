Психолог дала советы по борьбе с тревогой

Психолог Екатерина Тур в беседе с радио Sputnik объяснила, как можно справиться с тревогой и улучшать тем самым качество жизни. Ментальная нагрузка может давить и во время отдыха: человек постоянно находится в так называемом колесе, где надо бежать вперед и меньше думать о своих настоящих ощущениях и чувствах. Это приводит к нарушению работы дофаминовой системы.

«У человека может развиться контент-зависимость от постоянного пребывания в интернет-пространстве: он постоянно листает ленту в поисках негативных новостей для подпитки тревожного мозга. Иногда это приводит к желанию смотреть тяжелые видео или фильмы для избавления от стресса. В некоторых случаях развиваются панические атаки и бессонница», - рассказала психолог.

Для борьбы с тревожностью необходимы навыки ауторегуляции - человек должен уметь самостоятельно себя восстанавливать и настраивать. По словам собеседницы издания, на сегодняшний день лучшим инструментом для такой работы считаются психологические и психотерапевтические практики с оценкой эффективности, опубликованной в научных журналах. При необходимости следует прорабатывать свое состояние с квалифицированным специалистом.