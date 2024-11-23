Психолог дала рекомендации по правильной критике партнера

Рекомендации тем, кто хочет донести свои претензии до партнера максимально корректно, в беседе с «Мослентой» дала кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова. В первую очередь она посоветовала разговаривать наедине.

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«Не следует выносить ссор из избы и указывать на проблемный аспект партнеру в момент, когда рядом третьи лица. Даже если вам очень хочется сиюминутно сделать замечание, придержите его для случая, когда вы останетесь наедине. Во-первых, вы выждите паузу, это поможет эмоциям утихнуть, во-вторых, "показательная порка" всегда воспринимается болезненней, чем тет-а-тет», — пояснила она.

Кроме того, психолог порекомендовала не сравнивать партнера с кем-то другим, указывая на то, что другой человек лучше. В процессе критики следует избегать сравнительных форм и делать отсылку на близких, друзей, коллег, которые поступают лучше, мудрее, благоразумнее. Также в этот момент необходимо держать спокойный тон и избегать негативных высказываний. Разговор при этом следует начинать с позитива и в момент, когда партнер чувствует себя хорошо: сыт, отдохнувший и не занят какими-то заботами.

«Критика должна быть конкретного поступка, а не самого человека или его качеств. Нередко одно тянется за другим, и в процессе выяснения отношений конфликт заходит слишком далеко: начали об одном, закончили совершенно другим. Объясняйтесь я-посылом. Не "ты сделал плохо", а "мне неприятно, когда ты так делаешь"», — продолжила Ярикова.

В заключении эксперт подчеркнула, что акцент следует делать на том, как можно решить проблему, не углубляясь в критику и претензии. Тем самым удастся держать определенную линию разговора, которая поддерживает позитивный настрой и направлена не на то, чтобы обидеть близкого человека, а на то, чтобы вместе найти решение проблемы.

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