Назван метод, который поможет вам принять сложное решение

Ежедневно каждый человек принимает решения, которые иногда бывают очень непростыми. Не ищите подсказок Вселенной, а лучше попробуйте метод «10/10/10».

Чтобы принять сложное решение, ответьте себе на три вопроса:

Что вы будете думать о сделанном выборе через 10 минут?

А через 10 месяцев?

А через 10 лет?

После этого оцените свои ответы и выберите наиболее подходящий для себя исход событий. Эту технику можно применять в разных сферах. На выбор не влияют эмоции — злость, тревога или радость.

Ранее психолог Дарья Яушева рассказала: чтобы восстановиться после тяжелой трудовой недели, в предстоящие выходные стоит уделить время себе. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что для этого подойдут медитации, ванны с ароматическими солями или маслами, творческое занятие, например рисование.