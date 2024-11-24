Пять вещей, которые не стоит делать после ссоры

Чего стоит однозначно избегать, чтобы не усугубить ситуацию?

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«Ссора с любимым человеком является очень неприятной вещью, которая часто влияет на наши поступки не лучшим образом. Возникает риск наделать много досадных ошибок, а потом — сожалеть, что дали волю эмоциям. Как этого избежать? Рассказываю о вещах, которые точно не стоит делать».

1. Жаловаться окружающим

Сразу после ссоры, когда эмоции бурлят, возникает соблазн жаловаться на любимого человека окружающим людям: друзьям, родителям, коллегам. Однако так поступать точно не нужно.

Во-первых, нельзя выносить сор из избы и обвинять партнёра во всех грехах, потому что уже завтра вы можете помириться и всё забыть, а вот родные отлично запомнят озвученные признания и при каждом удобном случае будут напоминать о недостатках любимого человека.

Во-вторых, не надо давать преимущества своим тайным недоброжелателям, которые могут воспользоваться утечкой информации в дурных целях.

2. Нагнетать обстановку

Особенно к данному поведению всё-таки больше склонны женщины, которые могут сильно драматизировать ситуацию, накаляя её до предела. Старайтесь не воспринимать каждую ссору с близким человеком как огромную трагедию, не использовать богатое красноречие и не пускать в ход спектр отрицательных чувств и обидных слов.

Дайте себя время успокоиться и переварить информацию наедине. Вполне возможно, что вы увидите событие иначе и поймёте, что не всё так ужасно, как кажется.

3. Грозить разрывом или разводом

Никогда во время ссоры не угрожайте второй половинке разрывом отношений или разводом, если речь идёт о супружестве. Откажитесь от таких громких заявлений, особенно когда вообще не планируете решаться на подобный шаг, а хотите просто припугнуть близкого человека. Не нужно наводить вторую половинку на мысли о таком исходе и манипулировать серьёзными вещами. Вы ведь не хотите однажды в ответ на своё «всё, мы расходимся навсегда» услышать вполне серьёзное «хорошо, наверное, так будет лучше»?

4. Искать утешения в сомнительных вещах

В данный пункт можно включить такие сомнительные утешения, как поиск любви в объятиях экс-партнёра или вообще человека со стороны, активное употребление спиртного и другие известные народные методы. Поверьте, они не работают. Сразу вы можете почувствовать кратковременный всплеск радости, после того как «отомстите» любимому человеку, но дальше будет только хуже. Всё это может привести к тому, что ссора станет только первым шагом на пути к реальному разрушению союза.

5. Стараться любой ценой завершить ссору

Здесь речь идёт про случай, когда вы однозначно не виноваты в ссоре, но очень хотите замять конфликт, поэтому готовы сами извиниться и забыть про всё. Этого делать тоже не нужно, потому что тогда вторая половинка осознает свою безнаказанность и попытается прибегнуть к удобной схеме в будущем. В итоге вы рискуете постоянно извиняться, а человек никогда не сделает никаких выводов.

Повремените со срочным примирением, предоставив другой стороне время на анализ своего поведения. Если человек осознал неправоту, проявите дружелюбие и понимание, если вы всё-таки поняли, что тоже ошибались, возьмите на себя часть ответственности за случившееся.