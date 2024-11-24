Мэттью Макконахи рассказал, почему вернулся жить в город своего детства

Мэттью Макконахи вспомнил некоторые уникальные моменты из своего детства в маленьком городке.

«Я родился в маленьком городке Увалде. Мы уехали в 1979 году, потому что город стал слишком большим. В городе было 12 000 человек и бургерная Wendy's», — рассказал 55-летний актёр теннисисту Нику Киргиосу в последнем эпизоде подкаста Good Trouble with Nick Kyrgios.

Макконахи, который вернулся в родной штат в 2014 году после нескольких лет, проведённых в Голливуде, объяснил, что в то время в Техасе был «нефтяной бум». Его отец перевёз семью в город Лонгвью в надежде получить часть прибыли. Но, к сожалению, это привело к периоду финансовой неопределённости.

«Мы были средним классом. Мы справлялись, я думаю, это было трудно. Мой отец временами пытался не обанкротиться. Но он прошёл путь от водителя грузовика до заправщика и продавца труб, и мы начали понемногу продвигаться. Как он сказал, в 80-х он начал "бить по клавишам", и мы начали двигаться вперёд», — вспоминает Макконахи.

Что касается его мамы, то, она была учительницей, которая любила нарушать правила.

«Моя мама была школьной учительницей, которая приходила домой и говорила: "Зацените, вот ответы на тест". Она говорила: "Это дурацкая учебная программа, даже не читай её". Мои мама и папа были бунтарями в этом смысле. У них были настоящие проблемы. Они были вне закона. Мы были стойкой семьёй», — объясняет он с улыбкой.

Несмотря на то, что Макконахи добился больших успехов, он вернулся в Техас спустя десятилетия, когда он и его жена Камила Алвес решили, что для их семьи будет лучше пустить там свои корни. У супругов, проживших в браке 12 лет, сейчас трое совместных детей: сыновья Леви и Ливингстон, а также дочь Вида.

В марте пара рассказала о своём решении оставить счастливую жизнь в Малибу и вести более спокойный образ жизни в Техасе во время интервью Southern Living. Пара навещала мать Мэттью, когда Камила сказала, что не могла не заметить притяжения, которое штат оказывал на её мужа на протяжении всей поездки. Остановившись на красный свет, Мэттью вспомнил, как Камила «промурлыкала»: «Ты ведь хочешь переехать сюда, правда?». Так и случилось!

После официального переезда с детьми в 2014 году супруги отметили, что жизнь за пределами Голливуда оказала положительное влияние на их семью.