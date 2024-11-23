Не хочет жениться: как подстегнуть мужчину к браку

Вспомните, как часто вы слышали о том, что подруга ждет, пока ее партнер сделает ей предложение, но проходят годы, а в жизни женщины ничего не меняется. Иногда мужчину действительно нужно подтолкнуть к решительным действиям, а вот как это сделать максимально экологично, нам рассказала Вера Шилова, сексолог, семейный консультант.

Страх перед ответственностью

Стать главой семьи — огромный шаг в жизни мужчины. Далеко не каждый представитель сильного пола готов на жертвы ради женщины, пусть он и состоит с ней в долгих отношениях. Наш эксперт поясняет, что речь может идти об инфантильном партнере, который боится слова «должен» как огня. В такой ситуации не стоит лениться и прямо поговорить с мужчиной о совместном будущем в новом формате, если партнер согласен, но по каким-то причинам пока не готов делать серьезных шагов, предложите несколько сеансов у психолога, вполне вероятно, специалист поможет снять блок.

Страх отказа

Бывает и так, что мужчина жаждет сделать женщину своей женой, при этом, зная ее характер, не уверен, что она ответит согласием. Отказ для мужчины — страшное событие в жизни. Здесь эксперт рекомендует женщинам брать инициативу в свои руки, но важно быть уверенной, что он действительно хочет сделать предложение, и это не ваши домыслы.

Мужчина боится «провалиться» как муж

Экономические сложности могут создавать серьезные препятствия в личной жизни как женщин, так и мужчин. К слову, на последних, как правило, ложится больше материальной ответственности перед своей семьей, именно поэтому мужчина часто откладывает построение семьи. Важно понимать, насколько реально тяжела ваша материальная ситуация, готовы ли вы подстраховать партнера, если возникнут настоящие сложности по финансам. Если вы уверены, что мужчина преувеличивает финансовые проблемы, попытайтесь с ним поговорить и дайте понять, что вы готовы его во всем поддержать. Вероятно, уже в скором времени мужчина сделает настоящий серьезный шаг.

У мужчины есть неприятный опыт

Наверное, самая популярная причина, почему мужчины бегут от брака — неприятный опыт в прошлом или опыт друзей/родных. Он может переживать, что делает неверный выбор, и что женщина, в которую он на данный момент влюблен, может измениться, когда получит штамп в паспорте. Такие страхи небезосновательны, но все же не могут быть прямым препятствием к браку, особенно если вы не давали повода в себе сомневаться. Наш эксперт советует, опять же, поговорить с мужчиной и дать ему срок на определение, как он планирует двигаться с вами дальше. Так вы сэкономите свое драгоценное время.