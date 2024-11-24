Что такое стрессоустойчивость и как ее развить

Стрессоустойчивость — это способность адаптироваться к изменениям окружающей обстановки и сложностям, сохраняя при этом физическое и психологическое здоровье и способность адекватно мыслить. Стрессоустойчивость в той или иной степени есть у каждого живого организма.

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Проще говоря, стрессоустойчивым обычно называют человека, который умеет оперативно находить выход из трудной ситуации и не опускает рук, не "раскисает" от малейших трудностей.

Допустим, семья опоздала на поезд. Недостаточно стрессоустойчивые люди могут поругаться в пух и прах в поисках виноватого. А люди, умеющие взять власть над эмоциями, оперативно переключаются на поиски решения проблемы: например, ищут того, кто поможет им догнать поезд на автомобиле.

Это качество часто требуют работодатели от потенциальных работников в опубликованных вакансиях. В понятие "профессиональная стрессоустойчивость" обычно вкладывают умение быстро принимать эффективные решения в трудных ситуациях и при этом сохранять хладнокровие.

«‎Например, если на оператора колл-центра наорал клиент по телефону, он не имеет права кричать в ответ, а должен пытаться перевести разговор в конструктивное русло и решить проблему. И при этом после такого разговора работник должен держать себя в руках и не пропадать на час в курилке».

У разных людей может быть разная реакция на стресс, а вызывать его могут разные вещи. Одну и ту же ситуацию один человек пропустит мимо ушей, а другой долго будет "переваривать" и из-за этого с трудом выполнять повседневные задачи. Но хорошая новость в том, что эмоциональная стрессоустойчивость человека — это навык, который можно развить.

Что такое стресс

Стресс — это состояние эмоционального и физического напряжения организма, вызванное воздействием неблагоприятных факторов.

Причины стресса могут быть:

Физическими (голод, усталость, холод, боль),

Психологическими (конфликты, безденежье, болезни близких, несправедливое отношение, уголовное преследование).

Виды стресса

Стресс — неизбежная часть жизни. Его делят на:

Дистресс ("чрезвычайный стресс") — воздействие, вызывающее психологические и/или физические страдания;

Эустресс ("полезный стресс"), в результате которого организм адаптируется, а у человека возникает мотивация к преодолению трудностей.

Незначительный стрессы стимулирует к поиску выхода из сложившегося положения. Но длительное состояние стресса, когда человек не успевает адаптироваться и преодолеть тяжести, может привести к дистрессу, физическим и психическим расстройствам.

Критерии стрессоустойчивости

Уровень стрессоустойчивости зависит от:

Особенностей психики человека;

Воспитания и социальной среды, в которой он рос;

Пережитых психологических травм;

Состояния здоровья.

Как понять, что у человека высокая стрессоустойчивость?

Могут помочь следующие признаки:

Умение действовать в сложных или неопределённых условиях — например, работать над несколькими задачами сразу;

Умение контролировать эмоции и не позволять себе переходить границы дозволенного даже в стрессе (не заниматься рукоприкладством, не впадать в истерику);

Умение взять под контроль панику в острые моменты;

Способность оценивать трудную ситуацию и находить выход;

Способность восстановиться после пережитого стресса без приёма медикаментов и посторонней помощи.

И напротив, склонность к панике, ступору, истерическим состояниям и аффекту в сложных ситуациях, реакции «бей или беги», срывам на близких и подчинённых, восприятие даже решаемых трудностей как катастрофы вселенского масштаба, неспособность разумно мыслить и действовать — всё это говорит о плохой стрессоустойчивости.

«Низкая стрессоустойчивость — это не стыдно! Если это мешает жить и нормально контактировать с окружающими, нужно разобраться в причинах происходящего и устранить их.

Постоянное проживание стрессовых ситуаций может тренировать мозг, нервную систему и психику. А может — ретравматизировать и навредить.

«Если человека захлёстывают эмоции после стрессовых ситуаций, он не может нормально спать и есть, у него возникают проблемы с кишечником и тому подобное — то, естественно, нужно что-то делать. Возможно, стоит обратиться к врачу и попросить о фармподдержке для стабилизации состояния. Иногда повышенная эмоциональность — это следствие физиологических проблем со здоровьем (например, сбоя в работе эндокринной системы). Также имеет смысл сходить к психологу и обсудить ситуацию, чтобы понять, что происходит», —

Профессиональная стрессоустойчивость и резюме

Если работодатель в вакансии прописывает пункт "повышенная стрессоустойчивость" как требование, конечно, можно включить этот пункт в своё резюме — никто не запретит.

Но на практике без личного общения делать это бесполезно: кандидат может быть готов к стрессам одного уровня, а с него могут требовать совсем другое.

«На собеседовании стоит спросить: "С какими стрессовыми ситуациями сталкиваются ваши сотрудники? В чём это проявляется?" Быть может, работодатель под этим параметром имеет ввиду, что работника можно задерживать сколько угодно после окончания рабочего дня, или на него можно орать, менять на ходу "правила игры" и так далее. Сложные переговоры и хамство начальства — это совершенно разные ситуации, хотя и то и другое требует стрессоустойчивости. После исчерпывающего ответа уже можно решать, речь идёт о стрессоустойчивости или непомерных и не совсем законных требованиях. И тут уже стоит спросить себя, а точно ли эта работа и эта зарплата стоят того, чтобы вот так проводить значительную часть своей жизни?» —

Если очень хочется похвалиться своей стрессоустойчивостью в резюме, лучше привести конкретные примеры с прошлой работы, в каких ситуациях вы справились со стрессом и вышли победителем.

Как определить уровень стрессоустойчивости

Есть различные психологические опросники и тесты на стрессоустойчивость, в том числе авторские:

Шкала воспринимаемого стресса Коухена-Виллиансона (1988);

Бостонский тест на стрессоустойчивость (1993);

Самооценка стрессоустойчивости личности 1995 года и модификация этого теста для подростков;

Тест Ю. В. Щербатых (2005);

Опросник и краткая шкала Е. В. Распопина (2009);

Оценка уровня стрессоустойчивости А. Р. Акимовой (2015);

Тест на стрессоустойчивость личности И. А. Усатова (2016).

Как правило, нужно ответить на 10-30 несложных вопросов об окружающей обстановке, бытовых условиях, прошедших событиях, жизненных ситуациях.

«Интересно, что в содержании почти каждого теста на стрессоустойчивость есть вопрос о количестве выпиваемого в день кофе — вероятно, авторы считают, что чем больше чашек человек пьёт, тем более он подвержен стрессу».

Если вы заподозрили у себя низкую стрессоустойчивость, возможно, в вашей жизни просто слишком много стресса. Попробуйте оценить своё психическое состояние — для этого могут помочь:

Шкала Холмса-Раге — показывает, насколько сильно события в жизни за последний год могли "ударить" по психике человека;

Госпитальная шкала тревоги и депрессии, HADS — помогает отделить тревогу от депрессии и показывает уровень каждого фактора.

Если по тестам получились плохие результаты — нужно обратиться к врачу-психиатру. Он определит, нужно ли принимать медикаменты или будет достаточно психотерапии.

Как развить навыки стрессоустойчивости

Как повысить стрессоустойчивость взрослому

Повышение стрессоустойчивости — дело того, кому она необходима. Если человек считает, что его эмоциональные реакции чрезмерны и не соответствуют ситуации, и он исключил с врачом физиологические причины такого поведения — можно обратиться за психотерапией.

«Когнитивно-поведенческая и телесная психотерапия отлично работают, также хорошо помогает работа с травмами эмоционального состояния и ситуациями через движение глаз (EMDR/ДПДГ). Эту технику, например, используют сотрудники психологической службы МЧС. Она даёт быстрый результат, снимает резкую симптоматику», —

Иногда высокая психологическая стрессоустойчивость невозможна без разрешения сложной ситуации в семье или на работе. Неразрешенные проблемы в личных отношениях могут вызывать сильные эмоциональные реакции в разных ситуациях — на работе, в магазине, в транспорте. Когда человек находится в затяжном стрессе, всё время "переваривает" внутри какой-то конфликт, любая мелочь способна вывести из себя, потому что нервная система истощается, отмечает психолог Крючкова.

«А вот если кто-то со стороны делает замечания по типу: "У тебя плохая стрессоустойчивость", нормальная реакция — это спросить: "А почему ты так думаешь? Объясни, пожалуйста, с чего ты это взял? В какой конкретной ситуации я, по-твоему, был не стрессоустойчив? И какую реакцию ты считаешь стрессоустойчивой?" Это очень важная штука, потому что позволяет чётко понять позицию другого и степень адекватности претензий. Потому что у всех свои представления о стрессоустойчивости и личных границах», —

Выстраивать адекватные личные границы, учиться планировать дела, поддерживать нормальный режим сна и отдыха — всё это очень важно для поддержания стрессоустойчивости.

Потому что если человек, к примеру, не спит третью ночь и работает, потому что проспал все дедлайны или потому что начальство "село на шею" — вряд ли он сможет долго держаться в таком режиме без срывов.

Формирование стрессоустойчивости у ребёнка

Развитие стрессоустойчивости лучше начинать с детства — то есть желательно, чтобы семья своим примером и воспитанием научила человека справляться с трудностями. И это вовсе не значит, что нужно подкидывать ребёнку сложные задачи или внушать что-то вроде: "Мужчины не плачут".

«Напротив, психологи рекомендуют по возможности всегда защищать и оберегать ребёнка, утешать в трудных ситуациях, не стыдить за эмоции и давать ему понять, что он может опереться на взрослого. Это даёт базовое ощущение безопасности, которое в дальнейшей уже взрослой жизни поможет ему справляться со стрессами».

«Очень важный момент — последовательное воспитание. Если сегодня родитель похвалил за поступок, завтра проигнорировал, а послезавтра накричал, у ребёнка ломаются адаптационные механизмы. Он не может предсказать реакцию на свои действия и хуже адаптируется к неожиданным ситуациям», —

Ключевую роль играет развитый эмоциональный интеллект родителей, объясняет психолог Крючкова.

В идеале родитель должен понимать эмоции своего ребёнка, "контейнировать" их — не кричать, не уходить, а помочь успокоиться, утешить, объяснить ситуацию после того, как ребёнок успокоился. То есть эмоции нужно нормализовывать и учить с ними справляться.

Конечно, многое зависит от типа нервной системы ребёнка, его врождённых особенностей. Важно, чтобы родители понимали особенности своего ребёнка и не пытались переломить его, а помогали использовать имеющиеся ресурсы для адаптации к жизненным ситуациям и вызовам.

Упражнения для повышения стрессоустойчивости

Крючкова советует для поддержания стрессоустойчивости научиться завершать ситуацию, "ставить точку". Например, человек в конце дня отмечает: "Вот сегодня я сделал этот кусок работы, я её завершаю. Но всё остальное я в своей голове не тащу. Я займусь этим завтра".

«Такая "отсечка" очень важна, это возвращает наш организм в фазу восстановления. Человек тем самым отдаёт себе команду отдыхать: всё, стрессовая фаза завершена, мы можем перейти к фазе восстановления. Такая техника воздействует физически: на давление, частоту сердечного сокращения и другие показатели», —

Если семья переживает сложные времена, можно пробовать устраивать посиделки с домочадцами и обсуждать всё хорошее, что случилось за день. Например, психолог Людмила Петрановская советует такие игры: