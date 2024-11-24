Психолог объяснил, как сложные отношения с мамой влияют на жизнь

Отношения с мамой являются болью для многих. Даже, несмотря на счастливое детство, отголоски семейных проблем могут сильно влиять на взрослого человека и сопровождать его всю сознательную жизнь. «Вечерняя Москва» в День матери узнала у психолога Оксаны Васильевой, можно ли «проработать» отношения с мамой раз и навсегда.

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Как установки родителей влияют на ребенка

Проработка — это психический механизм, и очень важно четко понять, «что и для чего» мы прорабатываем, заметила специалист:

«У каждого человека существует личный жизненный сценарий, который формируется вместе с психикой с момента зачатия до 6–7 лет. Сценарий находится очень глубоко внутри сознания. Он бывает как положительным, так и отрицательным. Соответственно, он влияет на жизнь человека, его решения, чувства, отношения с другими людьми, результаты деятельности, умение выигрывать или проигрывать, то есть абсолютно на все сферы жизни».

Любой жизненный сценарий строится на запретах и требованиях, продолжила Васильева:

«Простой пример: взрослый человек имеет серьезные трудности в принятии решений. Он сверхосторожен и нерешителен, а его стратегия — это "лучше подождать", "береженого бог бережет", "авось все само рассосется". Такой сценарий формируется из детства, имея форму подачи, как правило, от мамы и выглядит так: "дай помогу, а то не получится", "ну посмотри, снова сделал плохо, дай покажу, как!", "да у тебя руки не из того места растут"… Такие послания передаются родителями, которые сами боятся что-либо сделать, проявляя активность. Другой вариант такой тревоги: они — гиперопекающие, контролирующие, запрещающие: "не ходи туда, не катайся, не лезь, не плавай" и тому подобное, ведь "я буду волноваться"».

По словам психолога, это только один маленький пример, как слова родителей влияют на будущее человека. А таких запретов и требований, вокруг которых выстраиваются сценарии жизни, свыше 20. У каждого человека они, как мозаика, складываются в свой индивидуальный рисунок. Например, в моменты принятия любых решений будет проявляться жизненный сценарий: терпеть и смириться с ситуацией, которая не нравится, говорить «да», когда хочется сказать «нет».

Почему именно мама

Когда приходит понимание, что в вашей жизни что-то не так, соответственно, человек сталкивается с необходимостью анализировать свои детские воспоминания и подвергать переосмыслению отношения со своей мамой, подчеркнула специалист:

«Но почему именно мама? Почему именно образ мамы так важен для понимания нашего внутреннего мира? Дело в том, что образ матери — это фундамент, заложенный в основание нашей индивидуальности и играющий значимую роль. В любом переживании кризиса, будь то переезд, поступление в институт, вступление в брак, беременность, человеку приходится переосмысливать многие внутренние образы, в том числе глубинный образ мамы».

Любое обвинение матери в своих проблемах и невзгодах означает эмоциональную зависимость от нее, даже если вы считаете себя взрослым и мудрым и живете самостоятельной жизнью, отметила Васильева. Чтобы уйти от такой зависимости, придется обратиться к психологу, где заново надо пережить все обиды, испытать весь спектр отрицательных переживаний по отношению к своей матери:

«Это не всегда ведет к ухудшению реальных отношений с матерью. Возможно некоторое временное обострение ситуации, особенно в случаях совместного проживания и частого общения. Поэтому важно не прекращать терапию на этом этапе, и градус эмоционального напряжения постепенно пойдет на спад. Также важно понимать, что характер вашей матери не изменится, ведь с психологом работает не она, а вы, а значит, именно вы научитесь менее остро реагировать на его проявления, а зачастую найдете и важные для вас мысли в "обидных" словах матери».

Изначально каждый из нас видит себя в зеркальном отражении своих родителей, особенно материнских, в голове часто звучит мамина оценка — «умничка» или «идиотка», которые формируют наше мнение о себе. С взрослением этот голос интегрируется внутрь нас самих, начиная формировать нашу самооценку, занимая важное место в нашем внутреннем «Я». А значит, происходит оценка через эту призму своих поступков, мыслей и чувств, объяснила психолог.

В любой попытке противостояния со своей матерью в жизни человек оказывается неизбежно втянутым в конфликт со значимой и важной частью самих себя, что бывает очень мучительно и больно. В результате работы с психологом он научится отделять от реальной мамы и узнавать свои подлинные чувства, конкретные интересы и желания своего «внутреннего родителя».

«Когда поведение матери по-настоящему агрессивно — "давит" авторитетом, "душит" заботой — или, наоборот, холодная и держит в игноре своего ребенка, в таких ситуациях неплохим выходом на время является физическое расставание. Однако высвободиться подлинно от такого влияния возможно только с помощью внутренней работы. Психолог поможет определить, какие именно материнские представления о нас самих соответствуют действительности и могут стать органичной частью взгляда на самих себя, а от каких следует избавиться как от несостоятельных и перестать переживать по их поводу», — разъяснила Васильева.

В чем смысл «проработки»

Терапия не стирает память, не избавляет от ран, но отлично помогает этим ранам зарубцеваться, заметила специалист. Любой человек несет в себе огромный ресурс для переработки негативного опыта, помогая себе в ходе такой работы создать внутри себя «хорошую мать»:

«Смысл "проработки" — это изменение собственного сценария. Там, где был запрет, появилось разрешение. Разрешение на понимание своей ценности и значимости, на достижение успеха, право проявляться, создание здоровых отношений. Можно научиться формировать заботливое отношение к себе, выстраивая таким образом устойчивый фундамент для эффективной работы, гармоничных отношений в семье и в целом комфортного самоощущения».

Любая работа над собой, в том числе и с отношениями с мамой, происходит не наскоком, а в несколько этапов:

Осознание — происходит исследование себя и своего опыта, какая именно ситуация привела к такому негативному для вас сценарию;

Понимание своих новых чувств — после осознания человек разрешает возникать своим новым чувствам, которые долгое время были отвергнуты;

Переосмысление — вы заново знакомитесь со своим истинным «Я», разрешаете себе жить по-новому, разрушая старый сценарий;

Изменения — учитесь жить по-другому, постепенно, но не меняя свой выбранный вектор;

Закрепление — меняясь самому, вам придется эти изменения нести и в ваш круг общения, постепенно внедряя заявления и манифест своего истинного, обновленного «Я».

«На последнем этапе будет сопротивление со стороны близких, которые будут вас "не узнавать", пытаться вернуть вас в прежнее состояние. Необходима сила и поддержка тех людей, которые вам готовы помочь и принять ваши изменения», — предупредила Васильева.

Возможно ли раз и навсегда «проработать маму»

По мнению психолога, невозможно проработать любую тему раз и навсегда. Ведь, будучи детьми, мы со своими родителями успели прожить не один год и успели испытать целую гамму чувств:

«Мы развиваемся, растем внутренне, меняются внешние обстоятельства. Соответственно, не можем предсказать, что спровоцирует травму. Будем опускаться глубже, будем видеть и обращать внимание на то, что раньше не имело значения. Как говорится, "копать — не перекопать". Хорошо ли это? — Да. Человек обретает новые силы, идеи, свободу, а это совсем другая жизнь. Без груза родительских убеждений».

Заниматься самолечением в данном случае не стоит, предостерегла специалист:

«Проработка со специалистом дает возможность разобрать, смягчить, изменить отношение, выработать стратегии, увидеть ясность ситуации со стороны, переставь реагировать на триггеры после их выявления. Научиться с помощью изменения мышления регулировать свои реакции».

Конечно, будут «откаты», но вы с помощью выстроенной системы с психологом уже знаете, как возвращаться в ресурсное и спокойное состояние, заключила психолог.