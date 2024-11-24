Психолог рассказал, как совмещать семью, карьеру и заботу о себе

В современном мире женщины часто сталкиваются с множеством ролей, каждая из которых требует времени, усилий и эмоциональных ресурсов. Уравновешивать обязанности жены, матери, профессионала и при этом еще хорошо выглядеть — задача не из легких. Однако, используя некоторые стратегии, можно не только успешно совмещать все эти роли, но и избежать выгорания. Подробнее об этом «Вечерняя Москва» узнала у психолога Марины Философ.

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По ее словам, чтобы решить эту задачу, необходимы три качества:

Гибкость, чтобы подстраиваться под изменившиеся вдруг обстоятельства;

Умение отделять важное от второстепенного;

Способность к многозадачности.

«Многозадачность — это качество, которое встроено в большинство русских женщин. Уметь делать макияж и при этом обдумывать рабочие моменты, готовить ужин и играть с ребенком, бегать в спортзале и учиться, гулять и вести переговоры. И часто это не два процесса одновременно, а больше. И способность быстро переключать внимание между ними. Чем больше детей у женщины, тем выше развит этот навык», — рассказала Философ.

При этом самое главное, что у женщины сначала должен быть фокус на себе, своем состоянии, затем — все остальное, подчеркнула психолог.

«Женщина, которая руководствуется этим принципом, заботится о своем здоровье и психологическом комфорте, а значит, она хорошо выглядит, она себе нравится. Из этого состояния легче выстраивать отношения с мужем и детьми, расти по карьерной лестнице или строить свой бизнес», — заверила специалист.

Когда женщина хорошо понимает, что важно на работе и в отношениях с близкими, а что не очень, то она не будет уходить в идеализацию и усложнять ситуацию, уверена психолог.

«Она может спокойно отказаться от каких-то не очень важных задач, перераспределить их между членами семьи или коллектива, делегировать наемным помощникам», — пояснила Филосов.

По мнению эксперта, гибкость тоже необходима, так как все может пойти не по плану.

«Женщина, обладающая этим качеством, все быстро перестроит в связи с изменившимися обстоятельствами, выжмет из этого максимум пользы и останется довольной», — заключила специалист.

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