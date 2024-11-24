Психолог дал советы, как справить с нагрузкой многодетной матери

Когда женщина становится мамой, ее жизнь сильно меняется, и не только относительно своей картины мира. Многие люди, как близкие, так и малознакомые, начинают видеть женщину лишь функцией, приложением к детям и пособием по многозадачности. Мамам, мол, только в радость жить в таком графике, они же сами это выбрали. Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, преподавателем НАДПО Жалей Аскеровой, и многодетной матерью, бизнесвумен Ульяной Рудзевич, разбираемся, как поддерживать себя и не выгореть.

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Особенности эмоциональной нагрузки многодетных мам

Многодетность требует не только тайм-менеджмента, но и фуллтайм включенности во все процессы в семьи: мама играет большую роль как в формировании психики и мировоззрения каждого ребенка в отдельности, так и в создании благоприятной и поддерживающей атмосферы между сиблингами, вне зависимости от их разницы в возрасте.

«Рождение каждого ребенка не только добавляет ответственности, но и открывает новые ресурсы в нас самих. В нашей семье трое детей-погодок. Быть многодетной мамой — это постоянный баланс. Нужно успеть все: и работать, и с детьми время провести, и поддерживать атмосферу любви и взаимопонимания в семье. Нагрузка велика, и иногда действительно не хватает времени на себя», — рассказывает Ульяна Рудзевич, мама троих детей.

Обратная сторона такой значимости — постоянный моральный перегруз, потеря ощущения своей значимости вне роли мамы, а также вечная нехватка времени на восстановление.

«Я считаю, что многодетные мамы супергерои: они не только существуют в ненормированном графике и постоянно находятся в режиме "успеть все", но и бесконечно делят свой ресурс и внимание между всеми детьми — притом так, чтобы каждому доставалось поровну. Проблема в том, что о самих матерях обычно никто не заботится даже вполсилы от того, сколько вкладываются они», — говорит наш эксперт Жаля Аксерова.

Причины истощения и факторы стресса

Для детей родители — это сверхлюди, которые всегда начеку, особенно мама. К ней можно прийти спать, если стало страшно; к ней мчатся среди ночи, когда тошнит; и ей же можно доверить любую несправедливость. А еще — в первую очередь мама ощущает на себе последствия всех возрастных кризисов. Один ребенок истошно плачет в лифте по пути в сад, потому что ему не дали самому запереть дверь, второй с поступлением в начальную школу стал агрессивным и необщительным — и мама должна найти в себе ресурс на контейнирование состояния обоих: у них ведь еще нет навыка справляться с фрустрацией самостоятельно.

Как себя в этом всем чувствует сама женщина, не всегда волнует даже самых близких. Родственники и подруги по инерции спрашивают о детях, партнер может искренне удивляться отсутствию сил, а от детей нельзя хотя бы на неделю уехать в отпуск: даже если физически это реализуемо, социальное давление и ожидания от матерей навешивают неподъемное чувство вины за желание жить не только ради семьи. Для большинства людей депривация сна, постоянный фоновый шум, непрекращающиеся обязанности и работа без выходных — это пытка, а для мам почему-то норма жизни.

«В нашей семье мы с мужем — команда: он готов подхватить часть обязанностей, и мы четко делим зоны ответственности. Это помогает мне не чувствовать себя в одиночестве. Бабушки и дедушки, хотя и живут в другой стране, тоже поддерживают нас, приезжая или приглашая нас к себе. Я давно перестала думать, что должна делать все сама. Уборка — помощникам, готовка — иногда доставка или простые блюда, которые могут приготовить и дети. Делегирование освобождает время для действительно важных моментов — общения с детьми, их поддержки, участия в их переживаниях. Главный урок, который я усвоила: нет ничего плохого в том, чтобы сказать: "Я устала". Это не слабость, это честность, которая помогает выстроить здоровые границы и поддерживать баланс в семье», — делится Ульяна Рудзевич.

Как снизить эмоциональную нагрузку

Казалось бы, очевидная вещь — нужно отдыхать, уделять время самой себе и просить о помощи. Но именно в бытности мамой это сложнее всего реализовать: как будто когда у тебя появляются дети, у всего мира появляются советы и ожидания, как тебе нужно их кормить и воспитывать. Тем не менее, «хорошая мама — это отдохнувшая мама, у которой есть ресурс и желание качественно проводить время с детьми. Если вы на взводе — позаботьтесь о себе, пока кто-то другой познает все неочевидные сложности вашей роли», — советует психолог.

Просите о помощи — но только у тех, кто не будет взамен попрекать вас этим. Если родственники тоже любят разбрасываться советами и обвинениями — гораздо эффективнее будет обратиться к няне, «покупая» не только свое время, но и сохранность нервов. Обсудите с партнером, что мог бы делать только он без потери качества — например, укладывать детей спать или заказывать доставку продуктов/готовой еды на неделю.

Общайтесь — с понимающими подругами, близкими по духу родственниками, другими мамами или хотя бы соседями в домовом чате: в любой среде найдется хотя бы один человек, который вас поймет.

«Обычно вся социализация мамы сводится к детям, что приводит к изоляции и потере идентичности кроме "я — мать". Проводите время с теми, с кем можно не только пожаловаться на усталость и получить поддержку, но и обсудить абсолютно отвлеченные вещи», — обращает внимание эксперт.

Отдыхайте

Не всегда это будет день в СПА, поездка в ТЦ или тренировки в зале, но найти хотя бы час в день на время наедине с собой можно почти всегда. Жаля Аскерова: