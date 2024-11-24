Как принять свою внешность и полюбить себя

Важно выстроить гармоничные отношения с самым главным человеком в вашей жизни.

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В теме неудовлетворённости внешностью важен гендерный контекст: для мужчин и женщин эта проблема будет звучать немного по-разному. Во многих современных обществах всё ещё сильны традиционалистские представления о «настоящих» мужественности и женственности, которые связаны, в частности, с требованиями к внешнему виду. Так, мужчин стыдят, если те стремятся ухаживать за собой. А женщин, наоборот, осуждают, когда те отказываются делать всё, чтобы соответствовать стандартам красоты.

Социальный контекст довольно серьёзно формирует нормы отношения к своей внешности. Она в принципе становится чем-то очень важным, нередко возникает тревога от того, что нужно постоянно вкладывать время и силы в свой внешний вид. Это может привести к тому, что дистанция между тобой и твоим телом становится необозримо большой: где находишься настоящий ты, а где — недосягаемый желаемый образ себя? В забеге на эту дистанцию легко утратить самооценку и уверенность в себе.

«В данной статье я постараюсь дать обобщённые советы, которые помогут добиться гармонии со своей внешностью. Но как для мужчин, так и для женщин базовой рекомендацией будет — стараться отодвигаться от гендерных стереотипов (кто и как должен выглядеть), насколько это возможно. Важно упомянуть, что при острой форме неприятия своего тела, малейших его дефектов (дисморфического расстройства) стоит обратиться за помощью к психиатру», — Татьяна Лобода, консультант в сфере сексуальных отношений, преподаватель «Психодемии».

Совет №1. Заботьтесь о себе. Это ваша работа

Вслушайтесь в фразу: «Я (не)/люблю себя». Есть какое-то «Я», которое как-то выглядит, имеет какой-то характер и историю, а есть какой-то ещё один «Я», который любит или не любит этого первого. Совет в том, чтобы действительно увидеть эти отношения внутри своей личности и начать их налаживать: снижать количество злых и оскорбляющих слов к себе, увеличивать самосострадание и нежность.

Осознайте, что у вас в руках судьба человека — вас самих. Ваша ежедневная работа — заботиться о нём. Кормить, поить, укладывать спать, но также и утешать, слушать, сочувствовать, сострадать, помогать. Некоторые люди умеют делать это по отношению к другому человеку, забывая, что в первую очередь должны дать подобные вещи себе самому.

Совет №2. Ищите сильные стороны и принимайте мелочи

Просканируйте своё тело на предмет того, что вам уже нравится. Если расширить зону своего внимания, обязательно найдётся несколько пунктов.

Стандарты красоты, соцсети смещают фокус на конкретные части тела (типа живота или бёдер, или кожи на лице). Верните контроль над фокусом себе: посмотрите на свои ресницы, пальцы, родинки, форму ногтей, кудряшки и т. д. Должно быть что-то, что вызывает у вас улыбку, а вы просто этого не замечали. Например, как вы подбираете одежду, макияж или аксессуары.

Используйте метафоры, чтобы облегчить принятие самых сложных для вас частей тела. Например, представьте, что растяжки на коже выглядят как изящный рельеф песка на отмели, на который падают лучи солнца.

Совет №3. Поймите, что вы больше, чем ваша внешность

В укреплении любви к себе ищите опоры на сильные стороны своей личности, характера, опыта и достижений. Внешность не находится в отдельном вакууме: если вы научитесь оценивать свои навыки (например, радоваться красивым закатам) и любить свой характер (например, свою смелость), этот позитивный подход может распространиться и на тело.

Вам может не нравиться, как выглядят ваши ноги, например, или кожа на лице. Но это не значит, что вам теперь нельзя любить себя. Это не противоречие, а умение сосуществовать в разных своих чувствах, не ставя одни выше других (в данном случае — разочарование в какой-то части своего тела над общим одобрением себя как человека).

Вы, ваше тело, ваша личность — это нечто большее, чем несколько деталей, которыми вы недовольны. Отсоедините любовь к себе от некого условия соответствовать своим идеалам по всем пунктам.

Совет №4. Окружите себя принимающими людьми и контентом

Это нормально, когда мы начинаем менять отношение к себе при общении с другим человеком, получая от него обратную реакцию. Но это может быть поддерживающая реакция или демотивирующая.

Довольно сложно выстраивать дружеские отношения с собой и, в конце концов, принять себя такими, какие вы есть, когда вокруг вас критикующие и осуждающие люди. Попросите их так не делать. Не бойтесь отдаляться от токсичных людей.

В соцсетях наблюдается волна запроса на естественность, реальность. Люди начинают уставать от красивых картинок с правильным освещением и позированием, поэтому растёт число блогов о том, как на самом деле выглядят тела в обычной жизни. Такой контент расслабляет и поддерживает. Отпишитесь от блогеров, которые приравнивают худобу к красоте, рекомендуют скидывать вес и менять питание, чтобы убрать целлюлит. И подпишитесь на тех, кто транслирует более сбалансированное отношение к себе.

Совет №5. Физическая активность как опора в принятии себя

Сегодня существует много марафонов похудения, программ тренировок типа «подготовься к лету». Такой спорт — временный и вдобавок укрепляет стереотипы о «красивом теле».

Попробуйте ввести спортивную активность именно для контакта со своим телом, а не для достижения «красоты». Найдите активность по душе, не зацикливайтесь на спортзалах. Просто ходьба — отлично! Принятие себя будет происходить через осознание возможностей своего тела (сегодня смог пройти дальше!), процесс его укрепления, усиления. Если вы будете прочно стоять на ногах в буквальном смысле, то найти любовь к себе станет легче.

Работа над принятием своей внешности может быть непростой задачей, если не знаешь, с чего начать. Перебирайте советы и приёмы, пока не найдёте то, что подходит вам. Подружиться с собой, принимать своё тело как свой дом, любить себя как человека — это важная работа, о которой вы никогда не пожалеете. Это база того самого состояния, о котором все мы мечтаем — просто быть счастливыми.