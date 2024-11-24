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ResearchGate: у блондинок самый высокий показатель IQ среди женщин

Ученые из Бостонского Университета установили, что обладательницы светлых волос демонстрируют наиболее высокие показатели интеллекта среди женщин. Результаты исследования опубликованы на портале ResearchGate.

Ученые развеяли миф об интеллекте блондинок
© Газета.Ru

В эксперименте приняли участие почти три тысячи женщин. Обладательницы светлых волос продемонстрировали самые высокие средние значения коэффициента IQ — 103,2 балла. Кроме того, у блондинок было зафиксировано наименьшее стандартное отклонение (12,8), что свидетельствует о более равномерном распределении интеллектуальных способностей внутри данной группы.

Женщины с русыми волосами, составлявшие большинство участников исследования (73%), также показали хорошие результаты со средним IQ 102,7 балла. Однако их группа отличалась большим разбросом значений (стандартное отклонение 13,8).

У представительниц с рыжими и черными волосами были зафиксированы более низкие показатели: средний IQ рыжеволосых женщин составил 101,2 балла (3,8% от всей выборки), а у черноволосых — 100,5 балла (2,5%).

В рамках исследования была изучена и мужская часть выборки. Здесь лидерами стали мужчины-шатены с медианным IQ 105,4 балла. На втором месте оказались блондины с результатом 104,3 балла. Мужчины с рыжими и черными волосами показали более скромные результаты — 100,6 и 98,7 баллов соответственно.

Исследователи подчеркивают, что обнаруженная взаимосвязь между цветом волос и интеллектом скорее всего обусловлена социальными и экономическими факторами, нежели биологической предрасположенностью. Эти выводы ставят под сомнение стереотипы о связи умственных способностей людей с разными оттенками волос.

Психология