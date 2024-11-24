Психолог назвал ошибки женщин, от которых уходят мужья

Уход любимого человека можно сравнить с крушением поезда. Под откос летят привычная жизнь, надежды на будущее. Самооценка разбивается вдребезги под тяжестью падающего состава. Возможно ли его остановить и повернуть вспять? И если нет, то как выбраться из-под его обломков с наименьшими потерями? Об этом мы разговариваем с кризисным психологом Натальей Рачковской.

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Не оставляй меня

Часто первая реакция женщины – начать отговаривать мужчину от принятого решения, уговаривать остаться и т.д. Стоит это делать или нет?

На самом деле, это плохая история.

Конечно, в некоторых случаях действительно стоит обсудить ситуацию. Например, если у мужчины были какие-то претензии к поведению жены. Допустим, мужчина в своё время уже говорил, что ему некомфортно, когда на него часто кричат, или ему кажется, будто бы они с женой стали вообще чужими людьми после рождения ребёнка.

В этом случае есть что обсудить. Если, конечно, женщина понимает, что эти претензии обоснованны, ей эти отношения важны и она готова что-то менять.

Если же претензии касаются, например, естественных жизненных изменений – вот, ты растолстела, постарела, грудь у тебя маленькая, нос большой, то обсуждать нечего. Это значит, что партнёр вас объективизирует, ему важна только картинка. А она неизбежно будет меняться.

Вы прямо сейчас можете убрать морщины с помощью подтяжки. Но они всё равно появятся через какое-то время. Или сядете на диету, похудеете, но где гарантия, что удастся удерживать этот вес? А вдруг он потом разлюбит худеньких и полюбит полненьких? Или завтра другие какие-то претензии возникнут? Значит, ваш партнёр вас не принимает, он не видит в вас личность. И здесь большой вопрос, нужен ли вам такой партнёр.

Многие женщины пытаются действовать по принципу «клин клином вышибают» и скорее находить замену бросившему их мужчине. Насколько действенен такой способ?

– Во-первых, такое поведение может нести в некоторых случаях риски для здоровья и жизни.

Потом, существует риск попасть на деструктивного человека.

Женщина чувствует пустоту внутри, которая образовалась из-за ухода любимого человека, и пытается эту пустоту заполнить. Поэтому она сейчас находится в уязвимом состоянии. Ей сложно замечать какие-то тревожные признаки в поведении другого мужчины, которые она отметила бы в обычном состоянии и не стала бы с этим человеком вступать в отношения. А тут она это просто пропустит и вступит в деструктивные отношения, в которых ей станет только хуже.

Но даже если ей повезёт и она встретит действительно хорошего человека, есть риск, что чувства пройдут вместе с горем. То есть мужчина её поддержал, и ей показалось, что она его полюбила. Но когда необходимость в поддержке отпадёт, она вдруг может обнаружить, что живёт с человеком, которого на самом деле не любит.

Вернись, я всё прощу

Какие ещё распространённые ошибки совершают в этом случае женщины?

– Самая главная ошибка – стремление вернуть мужчину во что бы то ни стало.

Конечно, понятно, что очень больно, когда близкий человек нас бросает, особенно когда это происходит внезапно или в какой-то момент нашей уязвимости. Хочется в этот момент сделать всё что угодно, лишь бы изменить ситуацию.

Но всё-таки стоит немножко успокоиться, выдохнуть, поразмыслить: действительно ли я хочу вернуть этого мужчину? Действительно ли мне с ним так хорошо? Действительно ли я готова на какие-то изменения, которые он предлагает?

Следующая ошибка – это уход в некое самодеструктивное поведение: алкоголь, переедание, какое-то рискованное поведение.

Ну и, наверное, последняя ошибка – это уход в изоляцию, когда человек не обращается за помощью как к близким людям, так и к специалистам.

Потому что в этот момент человеку нужна поддержка. Она помогает быстрее и проще всё это пережить. Не нужно бояться, что вы загружаете близких своими проблемами. На то они и близкие, чтобы быть с нами и в горе, и в радости.

А если нет тех близких, которые могут поддержать, или не хватает их поддержки, то, конечно же, нужно обращаться к специалисту.

Иногда женщинам кажется, что если они изменятся, то мужчина непременно вернётся. В каких случаях мужчины и в самом деле возвращаются? И стоит ли принимать вернувшегося мужчину?

– Действительно, бывают ситуации, когда мужчина возвращается и отношения налаживаются. Это те ситуации, когда что-то в поведении женщины действительно плохо влияет на отношения.

Например, женщина выросла в семье, где мать постоянно орала на отца по любому незначительному поводу. И женщина выросла с представлением, что это нормально. И она начинает вести себя так же со своим мужем. А он как бы к этому не привык, ему плохо от этого.

В таких ситуациях можно попытаться изменить своё поведение и отношение к мужчине.

Но если мужчина ушёл к другой женщине, то не стоит пытаться его вернуть.

И принимать после этого тоже не стоит. Потому что бывают такие мужчины, которые начинают метаться: «Ой, всё, ты мне надоела, я тут нашёл Машу, она так прекрасна, будем с ней жить». Через месяц: «Что-то у меня с Машей не получается, давай я вернусь». Ещё через месяц: «Нет, всё-таки Маша лучше, пойду к ней». И так он курсирует из дома в дом, и обе женщины его ждут, меняются ради него, учатся пироги печь, худеют и всё прочее. Это плохая история,

В этой ситуации можно принять мужчину обратно, когда другая женщина появилась в результате семейного кризиса. Напряжение в семье нарастало, тут подвернулась какая-то Маша, мужчина опрометчиво принял решение уйти. А потом понял, что ошибся и что надо было всё-таки с кризисом справляться.

И они с женой вместе обсуждают, как это сделать, пытаются что-то менять, чтобы им стало друг с другом комфортнее.

В этом случае отношения можно вернуть и вывести на иной уровень.