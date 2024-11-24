Психолог рассказал, как разгрузить маму от домашних дел

Зачастую в большинстве российских семей отец выполняет роль добытчика, а мама – хозяйка дома: она заботится о детях, поддерживает в доме уют и чистоту. Однако такое распределение обязанностей повышает риск того, что отцы обесценивают большой, совершенно неоплачиваемый труд мам. Об этом заявил психолог Николай Пашков.

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На шоу «Чур, ты мама», которое выпустили «Одноклассники» ко Дню матери, специалист отметил, что чаще всего многозадачность считается характерной особенностью женщин, однако это не так, ведь матери берут на себя несколько дел из необходимости.

Женщинам важно периодически отдыхать, и лучше всего делать это вне дома, так как в новой обстановке психика разгружается быстрее. Специалист посоветовал мамам делегировать свои обязанности и уделять время хобби.

«И в результате вы можете довольно сильно удивиться: вы час занимались своими делами, а с детьми ничего не случилось. И этот опыт закрепляется», – рекомендует семейный психолог.

Врач отметил, что такие разгрузки помогают женщине чувствовать себя более спокойной, так как она понимает, что за несколько часов дом без нее не развалится. При этом мужчинам эксперт посоветовал регулярно делать комплименты своим любимым дамам и уделять внимание не только по праздникам, так как это сразу улучшит самочувствие женщины и в целом атмосферу в доме.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, какого подарка ждут женщины на День матери. Согласно данным опроса, 80 % мам хотели бы получить подарок-сюрприз, среди самых желанных букет цветов, сертификат на массаж или путешествие.