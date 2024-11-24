Психотерапевт перечислил главные признаки детской травмы

Некоторые люди ошибочно полагают, что в детстве человеку достаточно быть «сытым и обутым», чтобы вырасти полноценным, амбициозным и жизнерадостным, однако на деле не менее важным оказывается именно моральное здоровье. Психотерапевт Логан Коэн перечислил несколько признаков того, что будучи ребенком человек получил серьезную ментальную травму.

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Многие люди растут в атмосфере, в которой их запросы совсем не интересуют взрослых, из-за чего ребенок перестает считать важными свои желания и потребности. Такому человеку довольно сложно отстаивать свою точку зрения и не попадать под влияние других. Кроме того, пережившим «невидимую» травму людям трудно выражать свои эмоции, поскольку их переживания постоянно обесценивали родители, запрещая, например, плакать или кричать от злости.

На проблему может также указывать заниженная самооценка, когда человек априори считает себя хуже окружающих. Он не замечает свои достижения, делая акцент исключительно на промахах и ошибках. Людям с детскими ментальными травмами также оказывается непросто близкие выстроить доверительные отношения, поэтому они часто оказываются одиноки. Причина этого кроется в том, что человек видит опасность в окружающих, которые, в чем он себя сам и убедил, могут сделать ему больно своей критикой или эмоциональным холодом, передает «Комсомольская правда».

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