Частный детектив назвал четыре признака, что вам изменяют

Эксперт рассказал, какие тревожные сигналы могут указывать на неверность. Частный детектив Аарон Бонд назвал четыре признака, на которые нужно обращать внимание.

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Возвращение страсти. Когда отношения стали спокойными, но в какой-то момент внезапно появляется «искра» и нежность, то это явный повод задуматься. Такое поведение часто может быть тактикой, чтобы скрыть внебрачные связи.

Несколько аккаунтов в социальных сетях. Таким образом изменщики могут скрывать свои пикантные сообщения. Более того, они могут быть осторожны при открытии определённых приложений, а также прятать от вас телефон.

Внезапные командировки и задержки на работе. Это один из распространённых признаков неверности.

Использование бумажных денег. Если ваш партнёр всегда пользовался банковскими картами, но внезапно перешёл на наличные, это тоже может быть тревожным сигналом. Изменщики не будут оставлять электронный след, по которому можно обнаружить его неверность.