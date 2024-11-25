Женщинам дали советы, как легче пережить измену

Чтобы легче пережить измену, женщинам, которые приняли решение расстаться с партнером, стоит дать себе время отгоревать, но нельзя застревать в таком состоянии надолго, посоветовала семейный психолог Татьяна Гусева. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что важно не корить себя, а также разнообразить или полностью сменить круг общения. Кроме того, по ее словам, следует исполнить давнюю мечту, на которую не хватало времени. Например, отправиться в путешествие.

Дать себе время отгоревать, но не застревать надолго в этом состоянии. Не укорять себя и не впадать в роль жертвы. Расширить или сменить круг общения. Сделать то, о чем давно мечтали, но не находили времени и возможности, например, отправиться в поездку за новыми впечатлениями, — перечислила психолог.

В первую очередь, предупредила специалист, когда эмоции улягутся, нужно принять обоюдное решение о дальнейшей судьбе отношений. По словам Гусевой, нельзя оставлять себя и партнера в подвешенном состоянии. Она уточнила, что выстроить отношения после измены возможно, но они уже не будут такими как раньше.

Если принято решение разойтись, то нужно постараться сделать это максимально экологично, учитывая интересы обеих сторон, особенно, если у пары есть дети и взаимные обязательства. С этой задачей поможет справиться семейный психолог, — добавила Гусева.

Психолог Валерия Литвинцева ранее заявила, что чаще всего жертвами абьюза становятся люди с низкой самооценкой. Специалист уточнила, что подобные отношения — это не просто плохой выбор партнера, а сложная система. По ее словам, именно проблемы с уверенностью в себе играют в данном вопросе ключевую роль.