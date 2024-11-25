Женщине дали совет, как подтолкнуть мужчину к браку

За советом к эксперту по отношениям Энни Лейн обратилась 47-летняя женщина, которая хочет выйти замуж, но долго ожидает предложения руки и сердца от своего возлюбленного. Ее историю и совет, который ей дала специалистка, опубликовало издание MLive.

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Женщина рассказала, что состоит в отношениях шесть лет и любит своего партнера, однако он не торопится жениться. Автор письма призналась, что отчаянно хочет получить предложение руки и сердца, но боится оттолкнуть его своей инициативой. Она также уточнила, что ее партнер несколько лет назад развелся и тяжело переживал расставание.

Лейн посоветовала прямо сказать избраннику о своем желании и сделать это как можно скорее. Она отметила, что избавиться от страха и негативных эмоций, которые остались после первого брака, можно с помощью психотерапевта. Специалистка также обратила внимание на то, что не все хотят жениться: для одних людей брак важен, другие относятся к нему безразлично, а третьи не приемлют его.

Ранее стала известна история женщины, уставшей от мужа-алкоголика, которая также обратилась к Лейн. Специалистка объяснила ей, что супруг выбрал роль жертвы, поэтому оправдывает свою пагубную привычку, и подчеркнула, что для мужа алкоголь важнее брака.