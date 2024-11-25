Эксперт рассказал, как распознать психопата

Лондонский консультант-психиатр доктор Джалил Мохаммед раскрыл наиболее распространённые характерные черты психопатии — состояния, известного в медицине как диссоциальное расстройство личности (ДРЛ).

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Хроническая ложь. Эксперт объясняет, что психопат способен создавать «целые реальности в соответствии со своими потребностями». Он может лгать с обаянием и уверенностью, ему доверяешь.

Отсутствие эмпатии. Этот признак считается одной из основных характеристик ДРЛ, которая рассматривается как неспособность понимать чувства других людей. Вот почему психопаты обычно характеризуются как холодные и безразличные к страданиям окружающих. Они могут даже имитировать эти эмоции, чтобы завоевать доверие.

Поверхностное очарование. Психопаты могут казаться очень харизматичными, привлекая людей своей теплотой и обаянием. Однако это всего лишь способ завоевать доверие другого человека.

Импульсивность. У людей с ДРЛ можно наблюдать такие черты характера, как импульсивность, безрассудное и часто преступное поведение. В то время как большинство людей могут колебаться или дважды подумать о своих действиях, психопаты могут быть опасно импульсивными и принимать безрассудные решения, не учитывая риск для других людей.

Раздутое чувство собственного достоинства. По словам Джалила Мохаммеда, психопаты могут верить в то, что они лучше других людей.