Психолог: людям в стрессовых ситуациях стоит обратиться к специалисту

Людям стоит обратиться к психологу, если они не могут справиться со стрессовой ситуацией самостоятельно. Об этом рассказала нейропсихолог, клинический психолог Светлана Колобова, передает Pravda.Ru.

«Если у человека заканчивается собственный ресурс, психолог оказывает ему необходимую помощь для того, чтобы тот по-другому взглянул на то, ради чего ему жить, а значит, он будет понимать, как», — сказала специалист.

По ее словам, психолог может дать человеку тепло общества, любовь и безопасность. Поэтому важно, чтобы такие специалисты были доступны всем людям, включая тех, кто не всегда ведет себя адекватно, отметила Колобова.

Опрос kp.ru до этого показал, что более половины (63%) россиян никогда бы не обратились за помощью к психологу, чтобы решить свои проблемы. Они уточнили, что обычно пытаются решить проблемы самостоятельно или с помощью знакомых. Некоторые респонденты уточнили, что считают всех психологов шарлатанами, другие признались, что боятся открыться им или не имеют для этого средств. При этом 35% опрошенных заявили, что считают психологов хорошими помощниками в сложных жизненных ситуациях.