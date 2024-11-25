Психолог сочла танцы источником «стресса» для современного человека

Многие воспринимают их как «искусство», требующее длительного обучения.

Однако в большинстве случаев при помощи этой двигательной активности без специальной подготовки можно выразить свои «ощущения, переживания и эмоции».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог, танцевально-двигательный терапевт Юлия Смольная.

«Честно будет сказать, что для современного человека в общем и целом танец является стрессом. Мы, современные люди, танец воспринимаем как искусство, как мастерство, которому нужно специально обучаться. В основном люди не танцующие, у кого нет танцевального образования, танцевального прошлого, кто не владеет каким-то танцевальным стилем, говорят: «Я не умею танцевать. Танец — это не про меня. Я деревянный человечек». Но на самом деле танец существовал задолго до того, как люди научились говорить. И вот тогда люди проживали в танце какие-то очень важные события: рождение детей, свадьбы, похороны, сбор урожая, войны и так далее. Спустя тысячелетия танец трансформировался и из свободного, спонтанного танца стал постепенно приобретать черты искусства, мастерства, которым нужно учиться. Но в танцевальной терапии мы работаем с тем танцем, с тем движением, которые не нужно учить. Мы работаем с тем танцем, который рождается из ощущения, переживания и эмоции».

Ранее психолог предложил создать спортивные состязания для квадроберов. Вместо того, что запрещать субкультуру, рекомендуется трансформировать её в официальное объединение. Это поможет направить деятельность подростков в полезное русло. С такой идеей в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступил декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов.