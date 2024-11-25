Может ли дружеский разговор заменить визит к психологу

Сервис психотерапии Alter и школа психологических профессий Психодемия провели опрос среди более 600 клиентов, чтобы выяснить, может ли поддержка друзей заменить профессиональную помощь.

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Результаты показали, что 64,5% респондентов, которые не планируют становиться психологами в будущем, иногда оказывают психологическую поддержку своим близким. Из них 37,9% получают удовольствие от процесса, но признают нехватку необходимых навыков. Ещё 33,3% респондентов указали, что такая помощь утомляет их физически и морально.

Тем не менее 64,5% опрошенных считают, что дружеская поддержка полезна, но недостаточна для решения сложных психологических проблем, а 33,3% уверены, что дружеский разговор никак не поможет справиться с психологическими сложностями.

Анастасия Черткова, клинический директор Alter, подчеркнула, что решение о необходимости визита к специалисту зависит от конкретной ситуации. Разговор с другом может быть полезен для выражения эмоций, однако, если речь идёт о более глубоких проблемах, одной эмоциональной поддержки может быть недостаточно.

Психологи часто оказывают поддержку своим друзьям, но 12% из них предпочитают не брать на себя роль специалиста в личных отношениях. Академический директор Психодемии Даниил Гольдин подчеркнул, что важно разделять профессиональные и дружеские роли, чтобы избежать эмоционального истощения и нарушения этических норм.

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