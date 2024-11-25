Аскеза: что значит взять аскезу и как правильно брать

Рассказываем, как правильно выполнять технику.

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Темы саморазвития и самопознания уже не первый год остаются на пике популярности. О важности расширения границ, выполнения полезных практик говорят многие специалисты и инфлюенсеры. Одна из таких модных техник – аскеза. Разбираемся вместе с психологом, как она появилась и кому категорически запрещено выполнять её.

«В последние годы стало модно «брать аскезу», то есть добровольно ограничивать себя в чём-либо. Почему же эта практика популярна и как она влияет на психику?»

Как появилась практика?

Когда речь идёт об аскезе, большинство думает, что это духовная практика, которая пришла от мудрецов и священнослужителей, преследующих идею о том, что тело — храм души. Однако всё немного иначе.

Само слово askets появилось ещё в Древней Греции и переводится как «тот, кто упражняется». В античные времена это понятие относилось к подготовке олимпийцев. Она включала в себя специальные упражнения, особые условия проживания и была направлена на тренировку силы воли воина.

Сегодня слово «аскеза» подразумевает технику, больше касающуюся ресурсов и прилива энергии. Это духовный путь развития собственного внутреннего мира, некая пауза-остановка, которая помогает очистить беспокойный ум и увеличить потенциал человека.

Смысл аскезы

Главный принцип аскезы – добровольное ограничение, уход от привычной жизни, от всех отвлекающих факторов и осознанное отключение себя от дел и внешних информационных потоков.

Вы наверняка слышали про тренинги тишины, за которые люди готовы платить большие деньги и ехать хоть на край света. Это так называемые аскезы отключения от внешнего мира и погружения в себя. В основе таких практик лежит мауна — аскетическая техника медитации, заключающаяся в недельном молчании.

Также относительно недавно стали появляться тренинги «слепоты». Это выездные интенсивы на природу, где всем участникам выдают специальные маски. Они живут неделю как незрячие, не отвлекаясь на внешние раздражители.

В более короткую версию этого эффекта можно погрузиться через процедуру лежания в темноте в солёной воде в состоянии невесомости. Такие техники становятся всё более популярными в мегаполисах, где перенасыщение информацией и стрессовая среда усиливают потребность в спокойствии. Человек, живущий на природе и часто гуляющий по лесам и полям, вряд ли нуждается в практике тишины или темноты.

Особенно такие мероприятия востребованы среди успешных людей. Почему? Потому что те, кто решает сложные задачи, знают об эффективности этих методов и необходимости отдыха от постоянного инфопотока. Они отправляются в тишину и темноту, чтобы пережить информационный детокс и «подзарядить» свои внутренние ресурсы. Так они очищают ум, освобождаются от шума в голове и погружаются в переосмысление происходящего.

По рассказам людей, участвующих в таких практиках, эффект от аскезы потрясающий. Во время уединения они восстанавливают контакт с собой, своими эмоциями и потребностями. Человек будто замедляется, начинает осознавать, как выстраивает свою жизнь. Он лучше понимает свои истинные желания, раскрывает в себе новые грани, таланты и скрытые ресурсы. Одни находят ответы на волнующие вопросы. Другие неожиданно придумывают новые планы и решения, а после такие изменения положительно сказываются на жизни и бизнесе.

Однако аскезой называют не только практики уединения, но и временный отказ от вредных привычек. Это своего рода детокс, при котором человек сознательно ограничивает себя, воздерживаясь от того, что раньше нравилось, но, например, было не полезным. Так формируются дисциплина и уверенность в своей силе воли. Практики бывают разной продолжительности: от коротких, на пару часов, до тех, что длятся несколько недель и месяцев.

Кто-то выбирает аскезу, ограничивая себя в потреблении определённых продуктов, таких как сахар, хлеб или алкоголь. Но с точки зрения психологии наиболее полезен отказ от гаджетов и социальных сетей. Цель такой практики — освободить себя от бесконечного потока информации и постоянного «погружения» в виртуальный мир.

Люди, которые решили от чего-то отказаться, отмечают уменьшение беспокойства и загруженности ума, улучшение сна, настроения, повышение организованности и продуктивности. Сознательное переключение внутреннего ритма может стать новой привычкой или даже стилем жизни.

Влияние аскезы на психику

Аскезу принято называть навыком заботы о себе, потому что такие практики развивают осознанность, умение замедляться, оставаться наедине с собой, отключаться от внешнего «шума» и суеты, просто наблюдая за внутренним миром.

Люди подобны музыкальному инструменту, который периодически нуждается в настройке. Но никто не может сделать это лучше, чем мы сами.

Практикуя осознанность, вы можете заметить, что стали замечать больше деталей, словно выстраивается более тонкий контакт с собой и окружающим миром. Человек начинает лучше понимать собственные чувства и улавливать ощущения в теле, которые раньше оставались незамеченными.

Сенсорная чувствительность будто повышается вдвое. Всё становится красивее, вкуснее, приятнее и привлекательнее. Человек начинает наслаждаться работой, едой, домашними делами, своим телом, погодой, общением, посещением разных мест, попутным ветром, видами города, красотой природы и всем тем, что раньше могло оставаться вне внимания.

Психологические механизмы аскезы

В основе аскетических практик лежат психофизиологические механизмы работы нашей нервной системы, а именно процессы возбуждения и расслабления. Природой в нас заложена способность психики перерабатывать напряжение и справляться со стрессом, чтобы мы не «сошли с ума». Почему так происходит?

Любые внешние стимулы вызывают напряжение нервной системы, активируя симпатическую её часть, которая отвечает за возбуждение. Соответственно, их отключение запускает процессы торможения. Тогда в работу вступает парасимпатическая нервная система.

Она помогает нам восстанавливаться от стресса, или, проще говоря, от «перестимуляции» внешнего мира. Современная жизнь настолько насыщенна, что порой наш организм не справляется с возложенной на него нагрузкой. В моменты аскезы человек сознательно погружается в состояние покоя и «торможения», что приводит к естественному равновесию.

Кому нельзя брать аскезу?

Практики аскезы подходят не всем. Людям с тревожными расстройствами свойственно постоянно заниматься чем-то, чтобы избежать страха перед одиночеством и встречи с собственными неспокойными мыслями. Для них аскеза может стать стимулом для усиления волнения. Отказ от привычных вещей способен вызвать лишнее напряжение или спровоцировать стресс, а затем и чувство вины за нарушение собственных договорённостей.

Во время аскезы могут приходить тревожные мысли и возникать дискомфорт. Это нормальное сопротивление психики. Здоровый человек способен справиться с этим и после завершения практики будет чувствовать себя как после «генеральной уборки». То есть он будет находиться в чистом и вдохновляющем состоянии.

Однако человек с тревожным расстройством, напротив, может не преодолеть фрустрацию и остаться в состоянии повышенной тревоги. А это способно усугубить его состояние.

Как правильно брать аскезу?

В узком смысле, чтобы начать правильно практиковать аскезу, рекомендуется начать с простых шагов. Выделите хотя бы час в день, чтобы отстраниться от всего происходящего вокруг. Выйдите на прогулку, желательно в парк или на природу. Избегайте магазинов, не вступайте в разговоры и не используйте никакие устройства — особенно телефон. Лучше заранее предупредить близких, чтобы они не переживали, если вы не будете на связи в течение этого времени.

В широком смысле аскеза — исключение внешних стимулов — является полезной процедурой для психики. Специалисты часто используют метафору с шарами, чтобы объяснить клиентам, как достичь хорошего самочувствия.

Представьте себя жонглирующим клоуном. Когда вы перенапряжены, истощены или чувствуете себя плохо, скорее всего, ваша нервная система не справляется с количеством «шаров», то есть стимулов, которые вы держите в воздухе. Чтобы быстро помочь себе, временно уменьшите их число. Например, отключитесь от обязанностей, погрузитесь в состояние покоя и затем вернитесь обновлёнными. Именно для этого вам и потребуется аскеза — временное полезное самоограничение.

Вы удивитесь, но даже короткое время наедине с собой даст вам значительно больше сил и энергии, чем поездка всей семьёй на море и проживание в лучшем отеле. Самое главное – не позволяйте другим вовлекать вас в чужой «шум». Лучше вы втягивайте их в свой покой.