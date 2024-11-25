Психолог объяснил пользу привычки разговаривать с самим собой

Разговаривать вслух с самим собой нормально, иногда эта привычка даже приносит пользу, уверяет Гэри Лупян, профессор психологии Висконсинского университета в Мадисоне, США. Такое мнение он выразил в материале для издания Time.

© Lenta.ru

По словам эксперта, подобная привычка облегчает решение проблем и сложных задач. Чтобы доказать свою теорию, Лупян провел исследование, в котором показывал добровольцам набор случайных фотографий и предлагал отыскать на них не самые примечательные предметы, например вилку.

Выяснилось, что когда участники произносили название разыскиваемого предмета вслух, то находили его гораздо быстрее, чем когда этого не делали.

«Проговаривание названия предмета вслух помогает в процессе поиска сохранять его визуальный образ в сознании активным», — объяснил психолог полученные результаты.

Кроме того, по словам Лупяна, разговор с самим собой может стать дополнительной мотивацией, так как позволяет человеку оставаться сосредоточенным на выполнении определенной задачи, особенно в ситуации, требующей большого количества различных действий.

«Привычка беседовать с самим собой вслух помогает людям не отвлекаться от работы и знать, когда нужно переключиться», — уточнил он.

Ранее клинический психолог Дарья Яушева рассказала о значительно ухудшающем жизнь редком ментальном расстройстве. Обсессивно-компульсивное расстройство может развиться из-за стресса и некоторых других причин, заявила она.