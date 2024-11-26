Психолог рассказал, как избежать стресса после критики на работе

Мужчина из Китая страдал от депрессии и бессонницы более 30 лет после того, как его несправедливо отчитал начальник. Этот инцидент привел к развитию болезни Паркинсона. Клинический психолог Дарья Сальникова объяснила, что стресс появляется на фоне реакции человека на события.

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«То есть в данном случае причиной стресса стало то, как мужчина отреагировал на критику начальника. Все видели таких людей, на которых кричат, их обвиняют, критикуют, ругают, унижают, но они выходят и спокойно идут дальше. А здесь мужчина так себя накрутил, сам себя ввел в депрессию, что и стало причиной стресса», — объяснила эксперт.

Сальникова подчеркнула необходимость работы над «ложными когнитивными картами» — изменением ошибочных представлений о мире и о себе. Вместо «он меня обидел», нужно научиться формулировать «я обиделся, потому что ожидал другого поведения».

Ключ к психическому здоровью — принятие того факта, что другие люди свободны в своих действиях, а ответственность за собственные эмоции лежит на нас самих. Только осознание и корректировка своих ожиданий и реакции поможет избежать подобных разрушительных последствий.

«Нужно понимать, что не все в мире случается так, как мы хотим. Другие люди могут делать, что угодно. Но ваша задача — разобраться со своими чувствами и реакцией, не опираясь на иллюзии», — заключила психолог в беседе с «Радио 1».

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