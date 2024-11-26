Перечислены правила безопасных свиданий с новым партнером

Чтобы свидание с новым знакомым прошло безопасно, важно встречаться с ним в людном месте и соблюдать еще несколько простых правил. Их женщинам перечислила психолог-сексолог, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets Надежда Ильина в разговоре с «Лентой.ру».

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Эксперт подчеркнула, что первое свидание обязательно должно проходить в людном месте: кафе, ресторане или в парке. Это позволит почувствовать себя в безопасности и в любой момент прервать встречу, если что-то вдруг пойдет не так.

«Прислушивайтесь к своей интуиции. Если чувствуете дискомфорт или человек ведет себя странно — лучше уйти. Ваша безопасность важнее любых попыток "дать шанс"», — предупредила психолог.

Также, по словам Ильиной, лучше отправить друзьям контактные данные своего визави, место и время встречи.

«Во время свидания держите телефон заряженным и под рукой. Установите приложение для вызова такси и сохраните номера экстренных служб», — Надежда Ильина, психолог-сексолог.

При этом приезжать на свидание психолог посоветовала на своем или общественном транспорте.

«Не позволяйте потенциальному партнеру подвозить вас домой, чтобы не раскрыть свое местоположение, пока не начнете доверять ему», — пояснила она.

Наконец, Ильина напомнила, что во время первой встречи с незнакомым человеком стоит контролировать количество потребляемого алкоголя. Эксперт предложила ограничиться максимум одним-двумя коктейлями, чтобы сохранить ясность ума.

Ранее 24-летняя австралийка Руби Джейд рассказала о своей необычной подработке. Девушка работает танцовщицей, а вечерами ходит на свидания за деньги. Клиенты водят ее по дорогим ресторанам и осыпают подарками, однако свидания никогда не заканчиваются сексом.