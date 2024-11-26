Что такое экзистенциальный кризис и как с ним бороться

Экзистенциальный кризис может случиться с каждым. Это переломный момент, во время которого человек задает вопросы о смысле своего существования — и не может найти ответа. Тогда он чувствует себя растерянным и одиноким, переживает сильный спад, похожий на депрессию. «Лента.ру» объясняет, какие признаки есть у экзистенциального кризиса, каким он бывает и как его преодолеть.

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Что такое экзистенциальный кризис

Экзистенциальный (от лат. existentia — существование) кризис — это психологическое состояние утраты смысла жизни, глубокого размышления о нем, сопровождающееся чувствами тревоги и дискомфорта Психолог Роман Цветков объяснил «Ленте.ру», что обычно этот кризис возникает в те моменты, когда человек начинает задаваться фундаментальными вопросами о существовании.

Каков смысл моей жизни?

Каково мое предназначение?

Зачем я существую?

Что ждет меня в будущем?

Кризис может быть вызван значительными жизненными изменениями, например, утратой близкого человека, сменой карьеры или достижением определенного возраста. Эти ситуации могут побудить человека пересмотреть свои цели, ценности и убеждения.

«Такое состояние может сопровождаться чувством тревоги, депрессии или апатии. Однако экзистенциальный кризис также может стать катализатором для личного роста и переосмысления жизненных приоритетов», — Роман Цветков, психолог.

Существует мнение, что понятие «экзистенциальный кризис» пришло в нашу жизнь сравнительно недавно. На самом деле, философское течение экзистенциализм существует с начала ХХ века. Более того, даже по литературным героям (вспомним Гамлета или героев Достоевского и Толстого) можно понять, что вопросы «Где я?», «Кто я?», «Зачем я здесь?» существовали всегда и для всех поколений, отметила в беседе с «Лентой.ру» клинический психолог Галина Губанова.

«В такой период человек чувствует состояние, когда одна дверь в прошлое закрыта, а другая еще пока не открылась. И в этот поворотный момент, когда по-старому уже не может быть, а по-новому пока не знаешь — как, бывает сложно сориентироваться и понять, куда двигаться и зачем, человек может быть сильно подавлен», — пояснила эксперт.

В такие моменты особенно нужна поддержка близких людей и работа с психологом или психотерапевтом. Это поможет человеку справиться с его вопросами — тогда проживание экзистенциального кризиса может привести к новому этапу в жизни, новому обретению себя и пониманию своего предназначения.

Кто может проживать экзистенциальный кризис

По словам Романа Цветкова, экзистенциальный кризис может возникнуть у людей разного возраста и профессий. Однако он часто проявляется в определенные периоды жизни или может быть связан с конкретными событиями, которые приводят к переоценке ценностей. Вот несколько категорий людей, которые могут столкнуться с экзистенциальным кризисом:

Подростки и молодые взрослые люди. Вопросы о смысле жизни могут появиться в период формирования личности и определения жизненного пути, особенно при переходе от учебы к работе.

Вопросы о смысле жизни могут появиться в период формирования личности и определения жизненного пути, особенно при переходе от учебы к работе. Люди среднего возраста. К ним приходит осознание собственной смертности, что заставляет всерьез задумываться о том, чего они достигли к своим годам. В данном случае такое состояние еще называют «кризисом среднего возраста».

К ним приходит осознание собственной смертности, что заставляет всерьез задумываться о том, чего они достигли к своим годам. В данном случае такое состояние еще называют «кризисом среднего возраста». Люди, проживающие переломные моменты. Это может быть потеря близких, серьезная болезнь, развод, увольнение или выход на пенсию. Каждая из ситуаций может привести к крушению важных для человека убеждений.

Это может быть потеря близких, серьезная болезнь, развод, увольнение или выход на пенсию. Каждая из ситуаций может привести к крушению важных для человека убеждений. Люди, достигшие успеха. Они могут задаваться вопросами о том, что делать дальше и к чему теперь стремиться в своей жизни.

Они могут задаваться вопросами о том, что делать дальше и к чему теперь стремиться в своей жизни. Творческие личности. Им свойственно чаще других задумываться о смысле своего существования, испытывать внутренние конфликты, чувство одиночества.

«В целом экзистенциальный кризис — это естественная часть человеческого опыта. Он служит стимулом для самопознания и переосмысления жизненных приоритетов, что в конечном итоге может привести к личностному росту», — Роман Цветков, психолог.

Почему возникает

Кризис может возникать по различным причинам, которые часто пересекаются, могут взаимодействовать друг с другом. Их можно разделить на несколько категорий.

Личностные причины

Возрастные этапы и жизненные переходы: подростковый и средний возраст, а также старение могут побудить к размышлениям о смысле жизни и собственной роли в мире.

подростковый и средний возраст, а также старение могут побудить к размышлениям о смысле жизни и собственной роли в мире. Личностные размышления и самоосознание. Люди с глубокой склонностью к самоанализу и философским размышлениям могут быть более подвержены экзистенциальному кризису.

Люди с глубокой склонностью к самоанализу и философским размышлениям могут быть более подвержены экзистенциальному кризису. Чувство неудовлетворенности. Неудовлетворенность текущими обстоятельствами жизни (например, карьерой или личными отношениями) может быть триггером для поиска более глубокого смысла жизни.

Социальные причины

Культурное и социальное давление. Ожидания общества или семьи, требование успеха и соответствия определенным стандартам могут вызвать кризис идентичности.

Ожидания общества или семьи, требование успеха и соответствия определенным стандартам могут вызвать кризис идентичности. Социальная изоляция. Чувство одиночества и непонимания со стороны общества может усилить экзистенциальные вопросы.

Чувство одиночества и непонимания со стороны общества может усилить экзистенциальные вопросы. Глобальные события и нестабильность. Военные конфликты, экономические кризисы или пандемии могут вызвать чувство небезопасности и привести к переоценке жизненных приоритетов.

Влияние психических заболеваний

Депрессия и тревожные расстройства могут обострять чувство бессмысленности жизни у пациента.

Посттравматический синдром (ПТСР). Переживание травматических событий способно подтолкнуть к глубоким размышлениям о жизни и ее завершении.

Психотические расстройства. Эти заболевания могут сопровождаться дезориентирующими вопросами о реальности и существовании, что приводит к кризисам идентичности.

«У большинства людей экзистенциальный кризис может стать шансом для личностного роста и более глубокого понимания себя и своей жизни. Но если кризис становится слишком интенсивным или продолжительным, это может потребовать профессиональной помощи и поддержки», — отметил Роман Цветков.

Признаки

Экзистенциальный кризис может быть выражен через разные признаки и симптомы. У каждого они свои, но есть некоторые общие проявления этого состояния:

Чувство пустоты и бессмысленности. Это первый и главный признак кризиса — человеку начинает казаться, что его жизнь утратила смысл. Он постоянно задается вопросами о причинах своего существования.

Это первый и главный признак кризиса — человеку начинает казаться, что его жизнь утратила смысл. Он постоянно задается вопросами о причинах своего существования. Чувство тревоги и беспокойства. Их вызывают те самые вопросы о смысле жизни, на которые может не быть ответа.

Их вызывают те самые вопросы о смысле жизни, на которые может не быть ответа. Депрессия и апатия. Кризис может сопровождать потеря интереса к вещам, которые раньше приносили радость. Также может возникнуть общее чувство подавленности — вплоть до появления суицидальных мыслей.

Кризис может сопровождать потеря интереса к вещам, которые раньше приносили радость. Также может возникнуть общее чувство подавленности — вплоть до появления суицидальных мыслей. Отстраненность и изоляция. Человек может начать чувствовать себя оторванным от окружающего мира, избегать общения. Со временем у него возникает чувство одиночества.

Человек может начать чувствовать себя оторванным от окружающего мира, избегать общения. Со временем у него возникает чувство одиночества. Проблемы с мотивацией. Ежедневные задачи могут казаться бессмысленными, потому человек сталкивается с проблемами в поддержании обычного распорядка. Ему бывает сложно принимать решения, даже самые простые.

Ежедневные задачи могут казаться бессмысленными, потому человек сталкивается с проблемами в поддержании обычного распорядка. Ему бывает сложно принимать решения, даже самые простые. Изменения в поведении. Человек может стать импульсивным, изменить образ жизни или принятые ранее решения.

Человек может стать импульсивным, изменить образ жизни или принятые ранее решения. Проблемы со сном и недомогание. Тревога и стресс, вызванные кризисом, часто приводят к проблемам со сном, постоянной усталости и истощению организма.

Тревога и стресс, вызванные кризисом, часто приводят к проблемам со сном, постоянной усталости и истощению организма. Переоценка ценностей и приоритетов. Проживание кризиса сильно влияет и на мышление, и на поведение человека. Он начинает интенсивно обдумывать свои ценности и убеждения, что может привести к их изменению.

«Многие при этом чувствуют себя непонятыми, могут отстраняться от общества, проводя больше времени в одиночестве. Некоторые пытаются найти ответы в философии и литературе», — Роман Цветков, психолог.

Чтобы справиться с экзистенциальным кризисом, многие люди решаются на резкие перемены в жизни. Они могут расстаться с партнером, перестать общаться с близкими людьми, сменить работу. Их тянет к импульсивным поступкам: например, тратить деньги на ненужные вещи или совершать спонтанные поездки. Пытаясь понять себя, такие люди могут стремиться к новому опыту: будь то путешествия, обучение, хобби или творчество.

Как справиться

Способы преодоления экзистенциального кризиса могут быть разными. Сочетание нескольких из них поможет человеку выбраться из состояния упадка и прийти к гармоничной жизни.

Психотерапия

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Она помогает изменять негативные мысленные шаблоны и развивать более здоровые способы мышления и поведения.

Она помогает изменять негативные мысленные шаблоны и развивать более здоровые способы мышления и поведения. Экзистенциальная терапия. Сосредотачивается на исследовании глубинных вопросов о смысле, свободе и ответственности. Автором такого подхода стал австрийский психиатр Виктор Франкл, прошедший через несколько концлагерей во время Второй мировой войны. По мнению Франкла, отсутствие смысла жизни разрушительно для человека.

Сосредотачивается на исследовании глубинных вопросов о смысле, свободе и ответственности. Автором такого подхода стал австрийский психиатр Виктор Франкл, прошедший через несколько концлагерей во время Второй мировой войны. По мнению Франкла, отсутствие смысла жизни разрушительно для человека. Психоаналитическая терапия. Изучает подсознательные процессы, которые могут быть связаны с глубокими переживаниями.

Техники самопомощи

Осознанное размышление и ведение дневника. Записывание своих мыслей и чувств помогает прояснить внутренние переживания и выявить истинные желания.

Записывание своих мыслей и чувств помогает прояснить внутренние переживания и выявить истинные желания. Медитация и осознанность. Практика медитации способна снизить уровень тревоги и помочь сосредоточиться на настоящем моменте.

Практика медитации способна снизить уровень тревоги и помочь сосредоточиться на настоящем моменте. Физическая активность. Регулярные физические упражнения могут улучшить эмоциональное состояние и способствовать выработке эндорфинов.

Регулярные физические упражнения могут улучшить эмоциональное состояние и способствовать выработке эндорфинов. Чтение литературы. Изучение идей и концепций других людей может открыть перед человеком новые перспективы.

Поддержка друзей и близких

Открытые разговоры. Человеку в кризисе полезно делиться своими переживаниями: он перестает чувствовать себя в изоляции и видит, что его понимают.

Человеку в кризисе полезно делиться своими переживаниями: он перестает чувствовать себя в изоляции и видит, что его понимают. Социальная активность. Посещение мероприятий, групповой терапии, сообществ по интересам может помочь почувствовать связь с обществом.

Посещение мероприятий, групповой терапии, сообществ по интересам может помочь почувствовать связь с обществом. Обращение за поддержкой. Не стоит бояться говорить о своих чувствах другим людям и принимать их помощь.

Поиск новых интересов

Участие в новых проектах поможет по-другому взглянуть на привычные смыслы.

Путешествия и изменение обстановки. Новые впечатления и знакомства способны помочь в переоценке и обновлении взглядов на жизнь.

Постановка целей. Поиск новых целей и задач, которые соответствуют вашим настоящим желаниям и ценностям, может придать жизни больше смысла.

«Если привычная деятельность все-таки потеряла для вас значимость, попробуйте не впадать в меланхолию — задержитесь, представьте, что бы вас вдохновило, чего вам хочется. Не бойтесь. Обдумайте в мелочах каждый свой шаг к новой цели. Самую нереалистичную на первый взгляд цель можно разложить на звенья и пошагово представить алгоритм ее достижения», — Галина Губанова, клинический психолог.

По ее словам, если почитать биографии известных и выдающихся людей, видно, что многие из них кардинально меняли свой путь примерно в середине жизни — и в итоге приходили к своей мечте.

Также из кризиса поможет выйти волонтерство и участие в благотворительности. Считается, что добровольное предоставление помощи активирует механизмы мозга, отвечающие за удовольствие, что приводит к повышению настроения и уменьшению стресса.

«Занимаясь волонтерством по мере сил и возможностей, вы всегда, даже в самые отчаянные моменты, сможете осознать, что все не зря, а жизнь не прошла даром. Фокус смещается на потребности других людей, а собственная тревога отступает», — отметила Галина Губанова.

Как влияет на жизнь

Проживание экзистенциального кризиса может иметь различные последствия для жизни человека, его семьи и работы. Несмотря на то что такой опыт может быть трудным, он также способен стать источником личностного роста и важных изменений в жизни.

Кризис влияет практически на все сферы жизни. Меняется и сам человек — он может прийти к глубокому самопознанию, понять свои истинные ценности и цели. В таком случае, скорее всего, он пересмотрит свои жизненные приоритеты, ценности и убеждения.

В семье человека тоже могут произойти перемены. Если родные поддержат его в сложный период, их отношения улучшатся: станут более близкими и принимающими. Но если этого не случится, между людьми может возникнуть напряжение, которое способно привести к отдалению, снижению доверия и даже разрыву отношений.

Кризис может привести и к карьерным изменениям.

«Если текущая работа больше не соответствует новому мировоззрению, человек может принять решение о смене профессии. Кроме того, у него могут появиться новые увлечения и интересы, которые приносят радость», — Роман Цветков, психолог.

В конечном счете проживание экзистенциального кризиса может привести к более глубокому пониманию жизни и своего места в ней. Многие люди начинают стремиться к более гармоничному и сбалансированному образу жизни, уделяя больше внимания своему благополучию и отношениям.