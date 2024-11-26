Что такое экзистенциальный кризис и как с ним бороться

Что такое экзистенциальный кризис? Причины, признаки, способы преодоления
Экзистенциальный кризис может случиться с каждым. Это переломный момент, во время которого человек задает вопросы о смысле своего существования — и не может найти ответа. Тогда он чувствует себя растерянным и одиноким, переживает сильный спад, похожий на депрессию. «Лента.ру» объясняет, какие признаки есть у экзистенциального кризиса, каким он бывает и как его преодолеть.
Что такое экзистенциальный кризис
Экзистенциальный (от лат. existentia — существование) кризис — это психологическое состояние утраты смысла жизни, глубокого размышления о нем, сопровождающееся чувствами тревоги и дискомфорта Психолог Роман Цветков объяснил «Ленте.ру», что обычно этот кризис возникает в те моменты, когда человек начинает задаваться фундаментальными вопросами о существовании.
- Каков смысл моей жизни?
- Каково мое предназначение?
- Зачем я существую?
- Что ждет меня в будущем?
Кризис может быть вызван значительными жизненными изменениями, например, утратой близкого человека, сменой карьеры или достижением определенного возраста. Эти ситуации могут побудить человека пересмотреть свои цели, ценности и убеждения.
«Такое состояние может сопровождаться чувством тревоги, депрессии или апатии. Однако экзистенциальный кризис также может стать катализатором для личного роста и переосмысления жизненных приоритетов», — Роман Цветков, психолог.
Существует мнение, что понятие «экзистенциальный кризис» пришло в нашу жизнь сравнительно недавно. На самом деле, философское течение экзистенциализм существует с начала ХХ века. Более того, даже по литературным героям (вспомним Гамлета или героев Достоевского и Толстого) можно понять, что вопросы «Где я?», «Кто я?», «Зачем я здесь?» существовали всегда и для всех поколений, отметила в беседе с «Лентой.ру» клинический психолог Галина Губанова.
«В такой период человек чувствует состояние, когда одна дверь в прошлое закрыта, а другая еще пока не открылась. И в этот поворотный момент, когда по-старому уже не может быть, а по-новому пока не знаешь — как, бывает сложно сориентироваться и понять, куда двигаться и зачем, человек может быть сильно подавлен», — пояснила эксперт.
В такие моменты особенно нужна поддержка близких людей и работа с психологом или психотерапевтом. Это поможет человеку справиться с его вопросами — тогда проживание экзистенциального кризиса может привести к новому этапу в жизни, новому обретению себя и пониманию своего предназначения.
Кто может проживать экзистенциальный кризис
По словам Романа Цветкова, экзистенциальный кризис может возникнуть у людей разного возраста и профессий. Однако он часто проявляется в определенные периоды жизни или может быть связан с конкретными событиями, которые приводят к переоценке ценностей. Вот несколько категорий людей, которые могут столкнуться с экзистенциальным кризисом:
- Подростки и молодые взрослые люди. Вопросы о смысле жизни могут появиться в период формирования личности и определения жизненного пути, особенно при переходе от учебы к работе.
- Люди среднего возраста. К ним приходит осознание собственной смертности, что заставляет всерьез задумываться о том, чего они достигли к своим годам. В данном случае такое состояние еще называют «кризисом среднего возраста».
- Люди, проживающие переломные моменты. Это может быть потеря близких, серьезная болезнь, развод, увольнение или выход на пенсию. Каждая из ситуаций может привести к крушению важных для человека убеждений.
- Люди, достигшие успеха. Они могут задаваться вопросами о том, что делать дальше и к чему теперь стремиться в своей жизни.
- Творческие личности. Им свойственно чаще других задумываться о смысле своего существования, испытывать внутренние конфликты, чувство одиночества.
«В целом экзистенциальный кризис — это естественная часть человеческого опыта. Он служит стимулом для самопознания и переосмысления жизненных приоритетов, что в конечном итоге может привести к личностному росту», — Роман Цветков, психолог.
Почему возникает
Кризис может возникать по различным причинам, которые часто пересекаются, могут взаимодействовать друг с другом. Их можно разделить на несколько категорий.
Личностные причины
- Возрастные этапы и жизненные переходы: подростковый и средний возраст, а также старение могут побудить к размышлениям о смысле жизни и собственной роли в мире.
- Личностные размышления и самоосознание. Люди с глубокой склонностью к самоанализу и философским размышлениям могут быть более подвержены экзистенциальному кризису.
- Чувство неудовлетворенности. Неудовлетворенность текущими обстоятельствами жизни (например, карьерой или личными отношениями) может быть триггером для поиска более глубокого смысла жизни.
Социальные причины
- Культурное и социальное давление. Ожидания общества или семьи, требование успеха и соответствия определенным стандартам могут вызвать кризис идентичности.
- Социальная изоляция. Чувство одиночества и непонимания со стороны общества может усилить экзистенциальные вопросы.
- Глобальные события и нестабильность. Военные конфликты, экономические кризисы или пандемии могут вызвать чувство небезопасности и привести к переоценке жизненных приоритетов.
Влияние психических заболеваний
- Депрессия и тревожные расстройства могут обострять чувство бессмысленности жизни у пациента.
- Посттравматический синдром (ПТСР). Переживание травматических событий способно подтолкнуть к глубоким размышлениям о жизни и ее завершении.
- Психотические расстройства. Эти заболевания могут сопровождаться дезориентирующими вопросами о реальности и существовании, что приводит к кризисам идентичности.
«У большинства людей экзистенциальный кризис может стать шансом для личностного роста и более глубокого понимания себя и своей жизни. Но если кризис становится слишком интенсивным или продолжительным, это может потребовать профессиональной помощи и поддержки», — отметил Роман Цветков.
Признаки
Экзистенциальный кризис может быть выражен через разные признаки и симптомы. У каждого они свои, но есть некоторые общие проявления этого состояния:
- Чувство пустоты и бессмысленности. Это первый и главный признак кризиса — человеку начинает казаться, что его жизнь утратила смысл. Он постоянно задается вопросами о причинах своего существования.
- Чувство тревоги и беспокойства. Их вызывают те самые вопросы о смысле жизни, на которые может не быть ответа.
- Депрессия и апатия. Кризис может сопровождать потеря интереса к вещам, которые раньше приносили радость. Также может возникнуть общее чувство подавленности — вплоть до появления суицидальных мыслей.
- Отстраненность и изоляция. Человек может начать чувствовать себя оторванным от окружающего мира, избегать общения. Со временем у него возникает чувство одиночества.
- Проблемы с мотивацией. Ежедневные задачи могут казаться бессмысленными, потому человек сталкивается с проблемами в поддержании обычного распорядка. Ему бывает сложно принимать решения, даже самые простые.
- Изменения в поведении. Человек может стать импульсивным, изменить образ жизни или принятые ранее решения.
- Проблемы со сном и недомогание. Тревога и стресс, вызванные кризисом, часто приводят к проблемам со сном, постоянной усталости и истощению организма.
- Переоценка ценностей и приоритетов. Проживание кризиса сильно влияет и на мышление, и на поведение человека. Он начинает интенсивно обдумывать свои ценности и убеждения, что может привести к их изменению.
«Многие при этом чувствуют себя непонятыми, могут отстраняться от общества, проводя больше времени в одиночестве. Некоторые пытаются найти ответы в философии и литературе», — Роман Цветков, психолог.
Чтобы справиться с экзистенциальным кризисом, многие люди решаются на резкие перемены в жизни. Они могут расстаться с партнером, перестать общаться с близкими людьми, сменить работу. Их тянет к импульсивным поступкам: например, тратить деньги на ненужные вещи или совершать спонтанные поездки. Пытаясь понять себя, такие люди могут стремиться к новому опыту: будь то путешествия, обучение, хобби или творчество.
Как справиться
Способы преодоления экзистенциального кризиса могут быть разными. Сочетание нескольких из них поможет человеку выбраться из состояния упадка и прийти к гармоничной жизни.
Психотерапия
- Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Она помогает изменять негативные мысленные шаблоны и развивать более здоровые способы мышления и поведения.
- Экзистенциальная терапия. Сосредотачивается на исследовании глубинных вопросов о смысле, свободе и ответственности. Автором такого подхода стал австрийский психиатр Виктор Франкл, прошедший через несколько концлагерей во время Второй мировой войны. По мнению Франкла, отсутствие смысла жизни разрушительно для человека.
- Психоаналитическая терапия. Изучает подсознательные процессы, которые могут быть связаны с глубокими переживаниями.
Техники самопомощи
- Осознанное размышление и ведение дневника. Записывание своих мыслей и чувств помогает прояснить внутренние переживания и выявить истинные желания.
- Медитация и осознанность. Практика медитации способна снизить уровень тревоги и помочь сосредоточиться на настоящем моменте.
- Физическая активность. Регулярные физические упражнения могут улучшить эмоциональное состояние и способствовать выработке эндорфинов.
- Чтение литературы. Изучение идей и концепций других людей может открыть перед человеком новые перспективы.
Поддержка друзей и близких
- Открытые разговоры. Человеку в кризисе полезно делиться своими переживаниями: он перестает чувствовать себя в изоляции и видит, что его понимают.
- Социальная активность. Посещение мероприятий, групповой терапии, сообществ по интересам может помочь почувствовать связь с обществом.
- Обращение за поддержкой. Не стоит бояться говорить о своих чувствах другим людям и принимать их помощь.
Поиск новых интересов
- Участие в новых проектах поможет по-другому взглянуть на привычные смыслы.
- Путешествия и изменение обстановки. Новые впечатления и знакомства способны помочь в переоценке и обновлении взглядов на жизнь.
- Постановка целей. Поиск новых целей и задач, которые соответствуют вашим настоящим желаниям и ценностям, может придать жизни больше смысла.
«Если привычная деятельность все-таки потеряла для вас значимость, попробуйте не впадать в меланхолию — задержитесь, представьте, что бы вас вдохновило, чего вам хочется. Не бойтесь. Обдумайте в мелочах каждый свой шаг к новой цели. Самую нереалистичную на первый взгляд цель можно разложить на звенья и пошагово представить алгоритм ее достижения», — Галина Губанова, клинический психолог.
По ее словам, если почитать биографии известных и выдающихся людей, видно, что многие из них кардинально меняли свой путь примерно в середине жизни — и в итоге приходили к своей мечте.
Также из кризиса поможет выйти волонтерство и участие в благотворительности. Считается, что добровольное предоставление помощи активирует механизмы мозга, отвечающие за удовольствие, что приводит к повышению настроения и уменьшению стресса.
«Занимаясь волонтерством по мере сил и возможностей, вы всегда, даже в самые отчаянные моменты, сможете осознать, что все не зря, а жизнь не прошла даром. Фокус смещается на потребности других людей, а собственная тревога отступает», — отметила Галина Губанова.
Как влияет на жизнь
Проживание экзистенциального кризиса может иметь различные последствия для жизни человека, его семьи и работы. Несмотря на то что такой опыт может быть трудным, он также способен стать источником личностного роста и важных изменений в жизни.
Кризис влияет практически на все сферы жизни. Меняется и сам человек — он может прийти к глубокому самопознанию, понять свои истинные ценности и цели. В таком случае, скорее всего, он пересмотрит свои жизненные приоритеты, ценности и убеждения.
В семье человека тоже могут произойти перемены. Если родные поддержат его в сложный период, их отношения улучшатся: станут более близкими и принимающими. Но если этого не случится, между людьми может возникнуть напряжение, которое способно привести к отдалению, снижению доверия и даже разрыву отношений.
Кризис может привести и к карьерным изменениям.
«Если текущая работа больше не соответствует новому мировоззрению, человек может принять решение о смене профессии. Кроме того, у него могут появиться новые увлечения и интересы, которые приносят радость», — Роман Цветков, психолог.
В конечном счете проживание экзистенциального кризиса может привести к более глубокому пониманию жизни и своего места в ней. Многие люди начинают стремиться к более гармоничному и сбалансированному образу жизни, уделяя больше внимания своему благополучию и отношениям.
«Один из философов-экзистенциалистов, Франц Кафка, писал, что тот, кто знает "зачем" перенесет почти любое "как". Кризис в переводе с греческого означает "поворот". Экзистенциального кризиса не надо бояться — это всегда новая точка отсчета, новый старт, мы как бы переходим на другой, новый уровень. Всегда сложно, потому что непривычно, зато это дает нам шанс реализовать все свои возможности», — заключила Галина Губанова.