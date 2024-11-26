Какие люди чаще изменяют партнерам

Новое исследование показало, что вероятность неверности значительно выше среди влиятельных людей. К такому выводу пришли учёные из Университета Райхмана в Израиле, пишет Daily Mail.

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По словам экспертов, влиятельные люди считают себя сильнее своего партнёра, они меньше зависимы от других, более высокого мнения о себе и более уверены в том, что другие считают их желанными.

В романтических отношениях такая динамика власти может привести к тому, что более сильный партнёр будет думать, что он вносит больше пользы, чем его менее сильный партнёр. Более влиятельные люди могут увидеть в этом признак того, что у них больше возможностей за пределами отношений, и в целом они более желанные партнёры.

Учёные провели серию экспериментов, и все они показали, что восприятие власти в значительной степени предсказывало интерес человека к другим партнёрам. Сюда входят сексуальные фантазии, желания и реальные взаимодействия.