Психологи выяснили, как на нас влияет жизнь рядом с родственниками

Семейные посиделки, праздники, напоминают нам что родственные связи важны. Новое исследование, опубликованное в Journal of Personality and Social Psychology, показывает, как жизнь рядом с родственниками формирует нашу психологию и социальное поведение.

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Ученые из Мичиганского и Калифорнийского университетов сделали обзор шести исследований, охватывающих США, Филиппины и Гану. Они выяснили, что жизнь среди родственников или даже ощущение их близости усиливает групповое/социальное поведение.

Люди, проживающие с большим количеством родственников, более склонны защищать «своих», например, готовы идти на войну за страну. Они чаще поддерживают жесткие меры против антиобщественного поведения, включая смертную казнь, рассматривая это как защиту близких. Жизнь среди родственников повышает чувство связи с окружающими, что усиливает доверие и поддержку в сообществе.

Профессор психологии Джошуа Акерман отметил, что родственные связи усиливают значимость защиты других, что формирует социальные нормы. Например, поддержка строгих наказаний за преступления объясняется желанием предотвратить вред семье или наказать виновных.