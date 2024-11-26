В России выяснили, как эмоции влияют на пожертвования через рекламу

Российские ученые из НИУ ВШЭ разработали метод, который позволяет оценить эффективность социальной рекламы с помощью психофизиологических реакций людей. Исследователи изучили, как эмоции, вызванные изображениями бездомных животных, влияют на решение сделать пожертвование.

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В ходе эксперимента 54 добровольцам показывали фотографии бездомных собак, при этом фиксировались их физиологические реакции: частота пульса, электропроводность кожи и изменения в мимике лица. Также участники могли пожертвовать деньги на поддержку бездомных животных, отметили в пресс-службе вуза.

Результаты показали, что реклама, вызывающая неприятные эмоции, побуждала людей жертвовать больше. Это подтвердили как данные опросов, так и физиологические показатели, такие как активность мышц, связанных с нахмуриванием. Напротив, изображения, которые вызывали положительные эмоции, не приводили к таким же крупным пожертвованиям.

Ученые также изучили влияние других факторов, таких как возраст собак или наличие потенциального опекуна. Выяснилось, что фотографии здоровых и домашних собак не вызывали большого интереса у доноров, а снимки щенков не оказали заметного воздействия на поведение участников.