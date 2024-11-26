Психологи рассказали, как похудеть

Проблема ожирения становится все более актуальной во всем мире, и Свердловская область не является исключением. Факторы, способствующие развитию избыточного веса, разнообразны: от низкой самооценки до расстройств пищевого поведения.

© РИА "ФедералПресс"

Проблема затрагивает не только взрослых, но и детей, и требует комплексного подхода к решению. Хорошая новость: может помочь даже банальное мытье посуды.

Согласно последним данным, среди взрослого населения Свердловской области ожирение наблюдается у 24% граждан. Однако ситуация с детьми является более серьезной. Исследования показывают, что 85% детей в регионе сталкиваются с проблемами избыточного веса. В частности, среди детей до 1 года этот показатель составляет 1,7%, в возрасте 5-9 лет — 21%, а среди подростков 10-14 лет — 51%.

Как у взрослых так и у детей одной из главных причин лишнего веса является эмоциональное переедание, которое может возникать по нескольким причинам:

Чувство вины. Низкая самооценка. Недостаток внимания. Неуправляемые эмоции.

Группа риска включает людей с гипотимией и хроническим стрессом. Важно понимать, что многие не осознают, того насколько они могут переедать, эксперты советуют записывать все, что едите, это помогает выявить скрытые проблемы связанные с лишним весом.

Психологи помогают выяснять корни эмоционального переедания и предлагают пути решения проблемы. По мнению психологов важно обращать внимание на детей, которые могут заедать дефицит внимания сладостями. Родители должны уделять время своим детям и следить за их питанием, при первых симптомах избыточного веса у ребенка стоит обратится к врачу.

«В большей степени причиной детского ожирения является, то - что родители не соблюдают рекомендации по здоровому питанию для своих детей», – рассказывает Елена Ануфриева создатель проекта Азбука здоровья.

Чтобы улучшить физическое состояние и общее самочувствие, эксперты рекомендуют:

Больше гулять на свежем воздухе.

Выбрать любимый вид спорта и заниматься им 2-3 раза в неделю.

Каждые 30 минут делать небольшие перерывы для разминки.

Увеличить бытовую активность, например, при мытье посуды уходит до 156 ккал в час.

Найти мотивацию для избавления от лишнего веса.