Ученый объяснил, почему люди боятся химии и как с этим бороться

Многие люди боятся всего химического и часто воспринимают различные наукообразные термины как что-то опасное. Лектор Российского общества «Знание», доцент кафедры химической технологии стекла и ситаллов РХТУ им. Д.И. Менделеева, к. х. н. Георгий Шахгильдян рассказал «ФедералПресс», что такое хемофобия и как с ней бороться.

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«Каждый день мы пьем смертельно опасный дигидрогена монооксид! Звучит пугающе, правда? Особенно если добавить, что это вещество может вызывать коррозию металлов, используется в ядерных реакторах и способствует эрозии почв. И все это правда! Ведь «дигидрогена монооксид» – это просто замысловатое название обычной воды (H2O)», – отметил эксперт.

Как отмечает Георгий Шахгильдян, эта научная шутка – яркий пример того, как наукообразные термины могут вселять страх в людей, особенно, если они не знакомы с химией. Именно этот страх перед «всем химическим» и называется хемофобией.

«Но почему мы боимся химии? С одной стороны, это связано с исторической памятью о катастрофах XX века, когда человечество еще не понимало всех последствий неконтролируемого использования химических веществ», – указал специалист.

Химик отметил, что тогда люди страдали от ошибок, совершенных производителями и исследователями. Но с тех пор многое изменилось: современные химические производства регулируются едва ли не так же строго, как атомные станции. Вся химическая продукция проходит тщательный контроль в соответствии с жесткими стандартами. Сегодня нарушать их стало просто невыгодно – один скандал, и репутацию компании уже не спасти.

«С другой стороны, медиа и маркетинг активно подпитывают хемофобию, руководствуясь коммерческими интересами. Услышите в рекламе фразу «без консервантов», и вам сразу кажется, что ваш любимый бекон стал вкуснее и полезнее. Однако без консервантов, таких как нитрит натрия, этот бекон мог бы стать источником опасных бактерий еще до того, как попадет на полку магазина», – отметил эксперт.

В то же время, фраза «продукт с добавлением нитритов» вызывает у многих панический страх, поэтому маркетологи придумывают новые ходы, все больше запутывая людей и все дальше отходя от реальности. Настолько, что недавнее исследование показало: 39 % респондентов в восьми европейских странах хотели бы жить в мире, где химические вещества вообще не существуют.

«Это абсурд, ведь наш мир полностью состоит из химических соединений, а человек сам по себе – это сложнейший химический реактор», – подчеркнул ученый.

По мнению специалиста, лучший способ бороться с этим – это образование и популяризация химии. Причем в первую очередь нужно работать со школьниками и их родителями, рассказывать про то, что без химии не было бы лекарств, чистой воды, качественной еды и многих других благ цивилизации. Нужно повышать престижность работы химиков и делать химию интересной для изучения. Ведь многие из тех, для кого сегодня химия – это «страшно», раньше были теми, для кого химия – это «скучно».