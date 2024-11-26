Трихолог объяснил причины ранней седины

Нелюбимое занятие ускоряет процессы старения в организме.

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Важно делать то, что приносит удовольствие, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-трихолог, основатель Евразийского отделения Ассоциации трихологов Ольга Кохас.

«Почему сейчас седина у детей? Потому что родители заставляют их компенсировать их какие-то хотелки в детстве. Дети, которые подвержены занятиям, нелюбимым для них, рано седеют. И тут началось: "Я делаю то, что я не хочу, то, что я не люблю". Это фактор, который нужно в наше время учитывать. Многие должны сегодня задуматься, а тем ли я делом занимаюсь? С другой стороны, нужно поменять свою жизнь. Когда мы говорим о том, что седина — это признак старения, вы засиделись в чём-то, что-то делаете одно и то же, застарелись ваши все процессы. Обновите, займитесь чем-то новым».

Ранее трихолог предупредила о риске выпадения волос из-за ношения шапки. Это может произойти, если не снимать головной убор в помещении. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач Виктория Толстоносова.