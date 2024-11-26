Исследователи ответили, кому из ученых люди доверяют больше

Признание учеными собственных ошибок и ограничений в знаниях поможет более эффективной коммуникации науки с обществом. Люди больше доверяют таким специалистам, исследование опубликовано в журнале Nature.

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Снижение доверия к науке и ученым может препятствовать восприятию научных доказательств и следованию рекомендациям, что особенно заметно в кризисных ситуациях, таких как пандемия COVID-19. Исследователи дали определение интеллектуальной скромности — это качество, заключающееся в готовности признавать собственные ошибки и ограничения. Восприятие ученых как интеллектуально скромных усиливает доверие к ним.

Серия из пяти экспериментов с участием более 2000 человек показала, что описание ученого как интеллектуально скромного (например, готового признать незнание или пересмотреть свои убеждения) повышает его восприятие как компетентного, честного и заботящегося об общественном благе. Такие ученые вызывают большее доверие и желание следовать их рекомендациям.

Результаты подчеркивают важность интеллектуальной скромности для укрепления доверия общества к науке, особенно в условиях современных вызовов, таких как пандемии и климатические изменения. Это открытие может помочь ученым выстраивать более успешные коммуникации и находить общий язык с широкой аудиторией.