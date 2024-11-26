Забота о личной красоте связана с пользой для общества: исследование

Исследование, проведенное в Тель-Авивском университете (Израиль), опубликованные в International Journal of Research in Marketing, показало: люди, которые прилагают усилия для улучшения своей внешности — в реальном мире или социальных сетях, — ведут себя более доброжелательно и в два раза чаще совершают добрые дела.

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Чтобы проверить гипотезу, ученые провели серию экспериментов с участием 100 человек, разделенных на группы. Одни задания выполнялись в виртуальной реальности, другие — в лаборатории. В одном из экспериментов участников попросили использовать фильтр, чтобы улучшить сделанное ими селфи, а контрольную группу — улучшить фотографию объекта в комнате. После просмотра улучшенной фотографии каждый участник получал конверт с оплатой наличными. Рядом с конвертом находился ящик для пожертвований, чтобы люди могли добровольно пожертвовать часть или всю оплату.

Группа, которая считала себя более привлекательной после улучшений своих селфи, жертвовала в два раза больше, чем участники другой группы.

Дополнительно ученые провели онлайн-опрос в социальных сетях. Одним пользователям предложили представить себя модно и красиво одетыми, например, для светского мероприятия. Другие отвечали на вопросы о предпочтительных архитектурных стилях.

Результаты показали: 7% пользователей, представлявших себя красивыми, перешли по ссылке на пожертвования, тогда как среди респондентов, отвечавших на архитектурные вопросы, таких было только 2%.

По словам исследователей, после улучшения внешности нам кажется, что все взгляды обращены на нас, и это мотивирует нас вести себя лучше. Люди, довольные своей внешностью, по всей видимости, чаще совершают добрые поступки.

«Когда мы улучшаем свой внешний вид и чувствуем себя красивыми — например, после свежей стрижки, — мы ведем себя более социально сознательно», — объясняет соавтор исследования профессор Данит Эйн-Гар.

Кроме того, исследование показало, что даже мысленное улучшение внешности стимулирует альтруизм. Этот феномен можно использовать для благотворительных кампаний через сотрудничество с косметическими брендами и салонами красоты. Хотя одержимость внешностью часто критикуется, исследование демонстрирует ее неожиданные преимущества.