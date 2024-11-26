Исследователи ответили, почему люди предпочитают простые объяснения

Исследование, проведенное в Университете Ватерлоо (Канада) и опубликованное в журнале Cognitive Psychology, показало, что люди предпочитают простые объяснения, поскольку это связано с их стремлением эффективно достигать целей.

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Авторы провели семь экспериментов с участием 2820 человек. Участникам предлагали простые и сложные объяснения событий, которые им предстояло использовать для достижения целей. Результаты показали, что большинство выбирало более простые варианты — это помогало лучше планировать будущие действия и прийти к нужному результату.

«Предпочтение простоты отражает не только наши ожидания от объяснений, но и то, как мы оцениваем действия и пути достижения результатов», — отметила Клаудия Зель, ведущий автор исследования, кандидат наук в области психологии развития.

Исследование также выявило, что объяснения задачи, основанные на понятных и надежных причинах, воспринимаются людьми как более полезные. Напротив, редкие или ненадежные причины выполнения задачи казались менее привлекательными.