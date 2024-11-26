Психолог назвал три правила профилактики психического здоровья

Россияне стали чаще работать с психологами. Исследование показало, что число россиян, которые никогда не обращались за психологической помощью, снизилось с 81% в 2023 году до 74% в 2024, и только 13% опрошенных никогда не тревожатся и не испытывают стресс.

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Психолог Марина Докучаева рассказала, что самой распространенной проблемой людей является тревожность, так как есть некие внешние факторы, формирующие её.

«Тревожность — это вообще-то признак психического здоровья. То есть, если мы о чем-то тревожимся и эмоционально не уплощены — мы психически здоровые люди. Другой вопрос, когда тревожность портит человеку жизнь», — сообщила эксперт в беседе с Радио 1.

Психолог перечислила главные советы для сохранения своего психического здоровья

Стараться прекратить общение с токсичными и сложными людьми; Пытаться ограничивать себя от большого количества информации; Организовать для себя островок благополучия, благодарить себя.

Докучаева рекомендует, что если болит душа, если что-то волнует и тревожит, то лучше сразу направиться к специалисту, а не пытаться установить причины самостоятельно.