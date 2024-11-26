Психолог сравнил клиентов тарологов с «плоскоземельщиками»

В эпоху современных технологий и освоения космоса не следует верить в «подобную ерунду».

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С помощью карточных раскладов предсказать будущее невозможно, это «суеверие». Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил мнение кандидат психологических наук, эксперт по культам и сектам Александр Невеев.

«Люди ходят к тарологам, чтобы почувствовать контроль над своей жизнью, чтобы создать некую иллюзию предсказуемости. Они хотят в людях, в себе разобраться. Надо понимать: чем выраженнее потребность, тем больше шарлатанов на них паразитируют. Считать, что кто-то какие-то картиночки разложит в определённом порядке и это что-то покажет, — это грубое суеверие. Я бы поставил это в один ряд с субкультурами, которые считают, что Земля плоская и так далее. Верить сегодня в подобную ерунду, что есть какие-то ещё информационные потоки, которые можно уловить бумажками с картинками, когда мы летаем в космос, разговариваем по мобильной связи, — это что-то совсем за гранью».

Ранее руководитель агентства по организации мероприятий Юрий Мирошников сообщил, что москвичи в 2024 году стали чаще заказывать услуги тарологов на новогодние корпоративы.

За год спрос на гадания вырос на 20%, сообщил Он уточнил, что большинство заказывают экспресс-формат — это быстрые предсказания, при которых используют одну-две карты на гостя. Чаще всего тарологов бронируют на три часа на мероприятия до ста человек.

В среднем стоимость такой услуги составляет 10 тысяч рублей, передаёт агентство новостей «Москва».