Психолог рассказал о пользе ходьбы

Психолог Александра Миллер рассказала о пользе ходьбы для снижения стресса.

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Прогулки улучшают понимание своего тела, снижают уровень стресса, повышают энергичность и помогают развить концентрацию, заявила эксперт в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, осознанная ходьба включает в себя сосредоточенность на ощущениях, дыхании и окружающей среде.

«В условиях быстрого темпа жизни и постоянного стресса многие ищут способы расслабления и восстановления», — сказала Миллер.

Как отметила психолог, практика ходьбы набирает популярность среди тех, кто хочет справиться с тревожностью и восстановить внутренний баланс.

Ранее мануальный терапевт, остеопат Александр Евдокимов рассказал о пользе ходьбы по лестнице для сердечно-сосудистой системы.