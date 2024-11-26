Мужчины или женщины: кто лучше предчувствует расставание

Канадские ученые из Университета Альберты изучили особенности восприятия романтических отношений в зависимости от пола. Специалисты пришли к выводу, что женщины больше мужчин обращают внимания на трудности во взаимоотношениях и более точно предсказывают их разрыв. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

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Команда использовала данные 314 пар, которые были вместе в среднем 3,2 года на момент начала исследования. Примерно 42% участников жили совместно, а 30% воспитывали детей, что отражает серьезность партнерства, которое еще не перешло в брак.

Добровольцы заполнили опросы, оценивая четыре ключевых аспекта своих отношений: предполагаемую вероятность разрыва, преданность, удовлетворение и любовь.

Участники оценивали вероятность расставания с партнером в следующем году, насколько они преданы своим отношениям, их общее счастье в отношениях и силу их любви к партнеру. Измерения отражали мысли участников о функционировании их отношений и их потенциальном будущем.

Исследование последовательно проводилось на протяжении четырех лет. На каждом этапе участники сообщали, находятся ли они в тех же отношениях, что позволяло исследователям отслеживать распад отношений и связывать его с более ранними восприятиями и оценками, о которых сообщал каждый партнер.

Результаты показали, что отчеты женщин об определенных факторах отношений были более предсказательными для разрывов, чем отчеты мужчин, особенно в течение более длительных периодов времени.

Приверженность женщин оказалась более сильным предиктором разрыва в течение двух, трех и четырех лет. Это говорит о том, что более низкая приверженность женщин особенно показательна для будущих разрывов по мере развития отношений.

Воспринимаемая женщинами вероятность разрыва отношений была более сильным предиктором распада отношений на двухлетней отметке, чем восприятие мужчин, но эта разница исчезала с интервалами в один, три и четыре года.

Что касается удовлетворенности отношениями и любви, отчеты как мужчин, так и женщин предсказывали риск разрыва, но не было никаких существенных гендерных различий в их предсказательной силе на любых временных интервалах.