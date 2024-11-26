Осознанный шопинг: как не поддаться влиянию маркетологов

Экологичный шопинг: разбираемся, что это такое
Совсем скоро "Черная пятница". Вот несколько советов для экологичного шопинга, которые помогут вам сэкономить в период распродаж.
Семейный экобренд Название AMUR by Marushik предлагает вам совершить осознанный шопинг с минимальными потерями для бюджета и вместо превратить "Черную пятницу" в "Зеленую". Отправляясь за покупками, ответьте себе на несколько вопросов.
- Что мне, действительно, надо? Практикуйте осознанный шопинг: составьте список вещей, которые вам действительно необходимы. Так вы сможете избежать импульсивных покупок.
- Где я видел эту цену? Не дайте себя обмануть. Изучите цены на привлекательные для вас товары заранее, чтобы позднее сравнить их с цифрами на ценниках распродаж. Нередко продавцы заблаговременно завышают стоимость товара, чтобы к «черной пятнице» объявить солидную скидку.
- Сколько я готов потратить? Обдумайте бюджет покупок. А еще лучше –возьмите с собой карту с лимитированной суммой, чтобы ограничить масштабы своего покупательского аппетита.
- Куда я это надену? Покупайте только те вещи, которые соответствуют вашему образу жизни. Если вы предпочитаете активный отдых на природе и комфортную одежду, не сковывающую движений, вряд ли стоит останавливать свой выбор на платье с утяжкой и туфлях на шпильке. Да, это красиво. Но эйфория от мнимой экономии и симпатичной покупки пройдет, а «выгуливать» такой наряд будет негде.
- Я правда через неделю в это влезу? Даже если вещь вам понравилась, но не подходит по размеру, откажитесь от покупки.
- Кому моя покупка принесет пользу? Выбирайте бренды с высокими этическими стандартами, которые думают не только о своей прибыли, но и о благополучии общества, и сохранении природных ресурсов.
- Кому я это подарю? Время распродаж – отличная возможность купить новогодние подарки. Подумайте, что, действительно, порадует ваших близких и покупайте подарки адресно. Можно даже заранее составить список тех людей, которых вы хотите порадовать приятными сюрпризами.
- Я интересен бренду или бренд интересен мне? На распродажах часто можно увидеть вещи известных брендов. Но вам правда нужна эта малюсенькая сумочка только потому, что она от Gucci или Fendi? Самое время присмотреться к молодым брендам, которым есть что показать и рассказать. Во-первых, они интересны свой беззаветной ориентированностью на покупателя, то есть, на вас. А, во-вторых, у них, действительно можно купить стоящий товар, так как они ответственно относятся к своему имиджу и строят свое будущее в соответствии с вашими запросами.