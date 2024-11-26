Осознанный шопинг: как не поддаться влиянию маркетологов

Совсем скоро "Черная пятница". Вот несколько советов для экологичного шопинга, которые помогут вам сэкономить в период распродаж.

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Семейный экобренд Название AMUR by Marushik предлагает вам совершить осознанный шопинг с минимальными потерями для бюджета и вместо превратить "Черную пятницу" в "Зеленую". Отправляясь за покупками, ответьте себе на несколько вопросов.