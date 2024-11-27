Раскрыты способы улучшить сексуальную совместимость с партнером

Сексуальная совместимость с партнером включает в себя психологические и физиологические факторы, поэтому улучшить ее вполне реально, считает клинический психолог Наталья Иванова. Проверенные способы сделать это врач раскрыла «Ленте.ру».

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По словам Ивановой, первым шагом на пути улучшения сексуальной жизни должен стать откровенный разговор об обидах и о своем видении сложившейся ситуации. Она подчеркнула, что обижаться на партнера и строить догадки о том, что происходит, можно долго, но такой подход не способствует решению проблем.

Также психолог предложила во время этой беседы обсудить с избранником свои фантазии и желания, а также то, что возбуждает и что не нравится. Обоюдная честность в этом вопросе позволит найти точки соприкосновения.

Уважайте желания и границы своего партнера, ни в коем случае не высмеивайте их и не забывайте, что совместимость зависит не только от физических предпочтений, но и от эмоциональной близости. Решите застарелые конфликты, уладьте разногласия, чтобы можно было оставить их за пределами спальни Наталья Иванова клинический психолог

Еще одна рекомендация Ивановой для улучшения совместимости в паре — практиковать совместные телесные практики, не включающие непосредственный сексуальный контакт. Хорошо подойдет взаимный массаж: он позволит лучше узнать себя и почувствовать партнера.

В заключение психолог посоветовала партнерам специально выделять время, чтобы побыть только вдвоем — без детей, бытовых проблем и мыслей о работе.

«Экспериментируйте! Пробуйте новое: позы, игрушки, ролевые игры, отправку эротических фото и сообщений, реализацию разных фантазий. Это сближает и способствует установлению гармонии в паре. Если понимаете, что сами не справляетесь, обратитесь к специалисту. Сексологи и психологи помогут разобраться в трудностях», — подытожила эксперт.

Ранее Наталья Иванова назвала техники преодоления онкофобии. Специалистка указала, что боязнь заболеть раком появляется по многим причинам: из-за случаев рака среди близких родственников, неясности причин возникновения и невозможности предсказать развитие болезни; из-за долгого, тяжелого и дорогостоящего лечения и устойчивой ассоциации с уходом из жизни.