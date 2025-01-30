Как помириться с близким человеком после сильной ссоры

По данным исследования 2021 года, только 13 процентов российских семей готовы заявить, что в стенах их домов нет ругани. Конфликты — естественная часть любых отношений, они возникают неизбежно, ведь все мы — живые люди со своими желаниями, интересами и потребностями, которые не всегда соотносятся с мировосприятием наших близких. И ссоры не так уж страшны, если уметь правильно мириться. Как именно? Рассказывает «Лента.ру».

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Правильное примирение, по мнению психолога международного онлайн-института психологии Smart Таисии Потевской, можно разделить на пять основных этапов. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Этап 1. Перерыв для раздумий

В большинстве случаев сразу после ссоры эмоции слишком сильны, и нужно время, чтобы успокоиться и осмыслить произошедшее. Перерыв помогает избежать дальнейшего возрастания агрессии и дает возможность рассмотреть ситуацию со стороны, понять свои чувства и точку зрения партнера.

« В а ж н о у ч и т ы в а т ь , ч т о в с о с т о я н и и а ф ф е к т а р а з г о в а р и в а т ь о ч е м - л и б о б у д е т б е с п о л е з н о , с н а ч а л а н у ж н о в е р н у т ь с я в с в о е н о р м а л ь н о е с о с т о я н и е . В м о м е н т з а т о п л е н и я э м о ц и я м и п е р в о о ч е р е д н а я з а д а ч а — в е р н у т ь о т л е т е в ш и й о т ш т у р в а л а н е о к о р т е к с н а м е с т о » , — п о я с н я е т « Л е н т е . р у » Т а и с и я П о т е в с к а я .

По ее словам, эффективнее всего сделать это через работу с телом: например, можно подышать по квадрату (вдох на четыре счета, задержка дыхания на четыре счета, выдох на четыре счета, снова задержка дыхания — и повторить все вместе еще несколько раз), выпить воды, пройтись в быстром темпе, поотжиматься или поприседать — именно движение помогает нам справиться с выбросом гормона стресса кортизола.

« У ж е п о с л е п а у з ы и в о з в р а щ е н и я с в о е г о э м о ц и о н а л ь н о г о р е с у р с а м о ж н о п р о а н а л и з и р о в а т ь с и т у а ц и ю р а ц и о н а л ь н о , у в и д е т ь , в ч е м и м е н н о к а ж д ы й и з в а с б ы л н е п р а в и ч е г о в ы с а м и х о т и т е н а с а м о м д е л е » , — Т а и с и я П о т е в с к а я , п с и х о л о г .

« Ч а с т о з а я р к и м п р о я в л е н и е м н е г а т и в н ы х э м о ц и й с т о я т п р о с т о н е у д о в л е т в о р е н н ы е п о т р е б н о с т и . К а к г о в о р и т с я , е с л и в а с ч т о - т о ц е п л я е т , з н а ч и т , и з в а с ч т о - т о т о р ч и т . И п о т о м у ж е м о ж н о п р о д о л ж и т ь р а з г о в о р . П р и э т о м в а ж н о , ч т о б ы п а у з а н е д л и л а с ь с л и ш к о м д о л г о , т а к к а к э т о т о ж е м о ж е т л и ш ь у г л у б и т ь н е п о н и м а н и е д р у г о г о ч е л о в е к а » , — п о д ч е р к и в а е т п с и х о л о г .

Она уточняет, что, прежде чем вновь начинать разговор, важно поинтересоваться у собеседника, готов ли он выслушать вас сейчас. Не исключено, что у него до сих пор может не быть ресурсов для продолжения конструктивного диалога, тогда и наша подготовка может пойти насмарку. Лучше дождаться более благоприятного момента.

Этап 2. Искреннее извинение

Если же партнер готов к диалогу, то начать его следует с извинений. Даже если глобально в ситуации нашей вины нет, всегда есть, за что попросить прощения — как минимум за несдержанность эмоций.

Искренность извинений — ключевая составляющая примирения. Важно не просто сказать «прости», а показать понимание своей ошибки, принятие ответственности и готовность изменить свое поведение в будущем (особенно, если вина действительно присутствует).

Фразы, которые помогут искренне извиниться:

Мне очень жаль, что я тебя обидел(а), это было неправильно с моей стороны. Я осознаю, что сказал(а) что-то, что тебя ранило, и мне действительно стыдно за это. Понимаю, что мое поведение могло тебя огорчить, и прошу прощения за это. Извини за то, что я не подумал(а) о твоих чувствах в тот момент. Я очень сожалею, что не прислушался(ась) к твоим переживаниям. Я понимаю, что был(а) неправ(а), и хочу сделать все, чтобы это исправить. Прошу прощения за мои слова/поступки. Это было неприемлемо. Мне важно, чтобы ты знал(а), что я ценю наши отношения, и готов(а) работать над собой. Я глубоко сожалею, что я тебе сделал(а) больно, и надеюсь, что смогу вернуть твое доверие. Твоя боль для меня важна, и я обещаю делать все, чтобы больше не причинять тебе страданий.

Этап 3. Открытое обсуждение

« В и д е а л е в п е р е р ы в е в ы д о л ж н ы о с о з н а т ь и и с т и н н ы е п р и ч и н ы к о н ф л и к т а , и с в о ю д о л ю о т в е т с т в е н н о с т и з а н е г о , т а к ч т о т е п е р ь п р и ш л о в р е м я о б с у д и т ь э т о с п а р т н е р о м . У с л о ж н я е т с и т у а ц и ю т о , ч т о н е в с е м ы у м е е м э к о л о г и ч н о р а з б и р а т ь н а к о п и в ш и е с я п р е т е н з и и и н е д о п о н и м а н и я . Ч а с т о п р о б л е м ы в о т н о ш е н и я х — э т о н а с а м о м д е л е п р о б л е м ы в к о м м у н и к а ц и и . Т а к и м о б р а з о м , е с л и в ы х о т и т е д о г о в о р и т ь с я с в а ш и м п а р т н е р о м , т о п е р в о е , ч е м у т о ч н о п р и д е т с я у ч и т ь с я , — э т о р а з г о в а р и в а т ь » , — з а м е ч а е т П о т е в с к а я .

Для этого психолог рекомендует выучить и применять семь правил.

7 правил откровенной беседы

Никогда не критиковать. Вместо этого предлагать конкретные изменения в поведении. Никогда не заниматься измышлениями, не говорить за другого человека, что он думает или чувствует. Остерегаться слов: «Ты всегда…» или «Ты никогда...». Говорить о конкретных случаях. Избегать категорий «правильно — неправильно», «плохой — хороший», когда возникают разногласия — искать компромиссное решение. Использовать «я-сообщения», например: «Я чувствую обиду, когда ты меня игнорируешь» вместо «Ты эгоист и совсем меня не замечаешь». Быть искренними и честными. Говорить, что думаете и думать, что говорите. Действовать из принципа: «Я в порядке, ты в порядке. Я имею значение и ты имеешь значение».

Соблюдение этих правил может оказаться сложным, но при обоюдных усилиях все получится, уверена эксперт.

« П о м н и т е , ч т о к р и т и к а е с т е с т в е н н ы м о б р а з о м р о ж д а е т н а п р я ж е н и е у д р у г о г о в з р о с л о г о ч е л о в е к а , п о э т о м у в а ж н о н а у ч и т ь с я г о в о р и т ь о с в о и х ч у в с т в а х э к о л о г и ч н о , и с п о л ь з у я " я - с о о б щ е н и я " » , — р е з ю м и р у е т Т а и с и я П о т е в с к а я .

« К о н с т а т и р у й т е ф а к т ы , н е з а н и м а й т е с ь и з м ы ш л е н и я м и , н е о б о б щ а й т е . З а т е м р а с с к а ж и т е о с в о и х ч у в с т в а х , п о д е л и т е с ь п е р е ж и в а н и я м и . О з в у ч ь т е с в о ю и с т и н н у ю п о т р е б н о с т ь : ч т о н а с а м о м д е л е в а с з а д е л о . Б у д ь т е о т к р о в е н н ы и ч е с т н ы с с о б о й и с п а р т н е р о м , т о г д а у в а с п о л у ч и т с я р а з р е ш и т ь к о н ф л и к т » , — Т а и с и я П о т е в с к а я , п с и х о л о г .

Примерный сценарий такого монолога может выглядеть следующим образом:

Т ы с о в е р ш и л п о с т у п о к ( к о н с т а т и р у е м ф а к т , к а к о е и м е н н о д е й с т в и е и л и с л о в о с о с т о р о н ы п а р т н е р а в а с з а д е л о ) , и я п о ч у в с т в о в а л ( а ) с е б я с л е д у ю щ и м о б р а з о м ( о п и с ы в а е м с в о и ч у в с т в а , в ы з в а н н ы е п о с т у п к о м и л и с л о в а м и п а р т н е р а : о б и д а , з л о с т ь , с т р а х и т а к д а л е е ) , я п е р е ж и в а ю , ч т о ( в ы с к а з ы в а е м с в о и о п а с е н и я п о п о в о д у о т н о ш е н и й , е с л и о н и е с т ь : ч т о п а р т н е р в д а л ь н е й ш е м н е б у д е т у ч и т ы в а т ь в а ш е м н е н и е , п о з в о л я т ь с е б е г р у б о с т ь и т о м у п о д о б н о е ) . М н е б ы о ч е н ь х о т е л о с ь , ч т о б ы ( о з в у ч и в а е м с в о ю и с т и н н у ю п о т р е б н о с т ь в о т н о ш е н и я х : б ы т ь у с л ы ш а н н ы м ( о й ) , о б щ а т ь с я в б о л е е м я г к о м т о н е , б е з р е з к и х с л о в и т а к д а л е е ) . Ч т о т ы д у м а е ш ь п о э т о м у п о в о д у ?

Этап 4. Укрепление отношений

Не стоит думать, что после беседы все проблемы в отношениях решатся сами собой. На словах помириться после ссоры — это полдела. Дальше предстоит поработать над укреплением отношений, во-первых, чтобы компенсировать случившуюся конфликтную ситуацию, во-вторых, чтобы дальше ссор было меньше.

Итак, на что важно обращать внимание?

Действия, а не слова

« П о с т у п к и , п о д т в е р ж д а ю щ и е и с к р е н н о с т ь н а м е р е н и й п о с л е в ы я с н е н и я о т н о ш е н и й , и м е ю т б о л ь ш о е з н а ч е н и е . П о д у м а й т е , ч т о в ы м о ж е т е п р е д л о ж и т ь с о с в о е й с т о р о н ы п а р т н е р у д л я т о г о , ч т о б ы с и т у а ц и я б ы л а д е й с т в и т е л ь н о п р о й д е н а . П у с т ь э т о б у д е т с в о е о б р а з н а я к о м п е н с а ц и я н а н е с е н н о г о е м у у щ е р б а . Н е с м о т р я н а а н е к д о т и ч н о с т ь п о д о б н ы х и с т о р и й , ф о р м у л а " м у ж н а к о с я ч и л , а п о т о м к у п и л ж е н е ш у б у " — в п о л н е р а б о ч а я , т а к к а к т о т , к т о с о в е р ш и л о ш и б к у , д о л ж е н е е о п р е д е л е н н ы м о б р а з о м и с к у п и т ь . Т о г д а э т о м о ж е т п о л н о с т ь ю и б е з в о з в р а т н о з а в е р ш и т ь с и т у а ц и ю » , — г о в о р и т п с и х о л о г .

Внимание к мелочам

Помимо масштабных действий, после ссоры важно вернуть близость через более мелкие проявления заботы: заваренный чай, приготовленный ужин, массаж после тяжелого рабочего дня, которые помогут снова ощутить любовь.

Терпение

Порой восстановление отношений требует времени. Важно дать себе и партнеру пространство для того, чтобы вернуть эмоциональное равновесие. Не стоит форсировать события и давить на близкого человека в попытках создать иллюзию, что все «так же, как прежде».

Активное слушание

Необходимо начать слушать партнера, не перебивая. Это поможет и дальше понимать его точку зрения. Он точно будет благодарен за такую внимательность к его чувствам.

Время вместе

Важно регулярно проводить время вдвоем, заниматься общими делами. Это может быть как прогулка по парку, так и долгие беседы за чашкой чая.

Общие традиции, поездки или просто увлекательное времяпрепровождение дома (например, за настольными играми) помогают укрепить связи и создают общие воспоминания, которые будут поддерживать отношения.

Еще лучше, если удается найти общие интересы и цели. Совместная работа над чем-то важным помогает сблизиться и создать прочный фундамент для отношений.

Юмор

Смех и умение шутить вместе делают отношения легкими и приятными. В трудные моменты (даже во время конфликта) юмор может стать хорошим способом снять напряжение.

Признание и благодарность

Нельзя забывать и про благодарность партнеру — за поддержку, внимание или просто за то, что он рядом. Слова признательности укрепляют контакт между людьми и создают положительный климат в отношениях.