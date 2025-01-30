Как помириться с близким человеком после сильной ссоры: советы психолога и фразы, которые помогут начать разговор
По данным исследования 2021 года, только 13 процентов российских семей готовы заявить, что в стенах их домов нет ругани. Конфликты — естественная часть любых отношений, они возникают неизбежно, ведь все мы — живые люди со своими желаниями, интересами и потребностями, которые не всегда соотносятся с мировосприятием наших близких. И ссоры не так уж страшны, если уметь правильно мириться. Как именно? Рассказывает «Лента.ру».
Правильное примирение, по мнению психолога международного онлайн-института психологии Smart Таисии Потевской, можно разделить на пять основных этапов. Рассмотрим каждый из них подробнее.
Этап 1. Перерыв для раздумий
В большинстве случаев сразу после ссоры эмоции слишком сильны, и нужно время, чтобы успокоиться и осмыслить произошедшее. Перерыв помогает избежать дальнейшего возрастания агрессии и дает возможность рассмотреть ситуацию со стороны, понять свои чувства и точку зрения партнера.
«Важно учитывать, что в состоянии аффекта разговаривать о чем-либо будет бесполезно, сначала нужно вернуться в свое нормальное состояние. В момент затопления эмоциями первоочередная задача — вернуть отлетевший от штурвала неокортекс на место», — поясняет «Ленте.ру» Таисия Потевская.
По ее словам, эффективнее всего сделать это через работу с телом: например, можно подышать по квадрату (вдох на четыре счета, задержка дыхания на четыре счета, выдох на четыре счета, снова задержка дыхания — и повторить все вместе еще несколько раз), выпить воды, пройтись в быстром темпе, поотжиматься или поприседать — именно движение помогает нам справиться с выбросом гормона стресса кортизола.
«Уже после паузы и возвращения своего эмоционального ресурса можно проанализировать ситуацию рационально, увидеть, в чем именно каждый из вас был не прав и чего вы сами хотите на самом деле», — Таисия Потевская, психолог.
«Часто за ярким проявлением негативных эмоций стоят просто неудовлетворенные потребности. Как говорится, если вас что-то цепляет, значит, из вас что-то торчит. И потом уже можно продолжить разговор. При этом важно, чтобы пауза не длилась слишком долго, так как это тоже может лишь углубить непонимание другого человека», — подчеркивает психолог.
Она уточняет, что, прежде чем вновь начинать разговор, важно поинтересоваться у собеседника, готов ли он выслушать вас сейчас. Не исключено, что у него до сих пор может не быть ресурсов для продолжения конструктивного диалога, тогда и наша подготовка может пойти насмарку. Лучше дождаться более благоприятного момента.
Этап 2. Искреннее извинение
Если же партнер готов к диалогу, то начать его следует с извинений. Даже если глобально в ситуации нашей вины нет, всегда есть, за что попросить прощения — как минимум за несдержанность эмоций.
Искренность извинений — ключевая составляющая примирения. Важно не просто сказать «прости», а показать понимание своей ошибки, принятие ответственности и готовность изменить свое поведение в будущем (особенно, если вина действительно присутствует).
Фразы, которые помогут искренне извиниться:
- Мне очень жаль, что я тебя обидел(а), это было неправильно с моей стороны.
- Я осознаю, что сказал(а) что-то, что тебя ранило, и мне действительно стыдно за это.
- Понимаю, что мое поведение могло тебя огорчить, и прошу прощения за это.
- Извини за то, что я не подумал(а) о твоих чувствах в тот момент.
- Я очень сожалею, что не прислушался(ась) к твоим переживаниям.
- Я понимаю, что был(а) неправ(а), и хочу сделать все, чтобы это исправить.
- Прошу прощения за мои слова/поступки. Это было неприемлемо.
- Мне важно, чтобы ты знал(а), что я ценю наши отношения, и готов(а) работать над собой.
- Я глубоко сожалею, что я тебе сделал(а) больно, и надеюсь, что смогу вернуть твое доверие.
- Твоя боль для меня важна, и я обещаю делать все, чтобы больше не причинять тебе страданий.
Этап 3. Открытое обсуждение
«В идеале в перерыве вы должны осознать и истинные причины конфликта, и свою долю ответственности за него, так что теперь пришло время обсудить это с партнером. Усложняет ситуацию то, что не все мы умеем экологично разбирать накопившиеся претензии и недопонимания. Часто проблемы в отношениях — это на самом деле проблемы в коммуникации. Таким образом, если вы хотите договориться с вашим партнером, то первое, чему точно придется учиться, — это разговаривать», — замечает Потевская.
Для этого психолог рекомендует выучить и применять семь правил.
7 правил откровенной беседы
- Никогда не критиковать. Вместо этого предлагать конкретные изменения в поведении.
- Никогда не заниматься измышлениями, не говорить за другого человека, что он думает или чувствует.
- Остерегаться слов: «Ты всегда…» или «Ты никогда...». Говорить о конкретных случаях.
- Избегать категорий «правильно — неправильно», «плохой — хороший», когда возникают разногласия — искать компромиссное решение.
- Использовать «я-сообщения», например: «Я чувствую обиду, когда ты меня игнорируешь» вместо «Ты эгоист и совсем меня не замечаешь».
- Быть искренними и честными. Говорить, что думаете и думать, что говорите.
- Действовать из принципа: «Я в порядке, ты в порядке. Я имею значение и ты имеешь значение».
Соблюдение этих правил может оказаться сложным, но при обоюдных усилиях все получится, уверена эксперт.
«Помните, что критика естественным образом рождает напряжение у другого взрослого человека, поэтому важно научиться говорить о своих чувствах экологично, используя "я-сообщения"», — резюмирует Таисия Потевская.
«Констатируйте факты, не занимайтесь измышлениями, не обобщайте. Затем расскажите о своих чувствах, поделитесь переживаниями. Озвучьте свою истинную потребность: что на самом деле вас задело. Будьте откровенны и честны с собой и с партнером, тогда у вас получится разрешить конфликт», — Таисия Потевская, психолог.
Примерный сценарий такого монолога может выглядеть следующим образом:
Ты совершил поступок (констатируем факт, какое именно действие или слово со стороны партнера вас задело), и я почувствовал(а) себя следующим образом (описываем свои чувства, вызванные поступком или словами партнера: обида, злость, страх и так далее), я переживаю, что (высказываем свои опасения по поводу отношений, если они есть: что партнер в дальнейшем не будет учитывать ваше мнение, позволять себе грубость и тому подобное). Мне бы очень хотелось, чтобы (озвучиваем свою истинную потребность в отношениях: быть услышанным(ой), общаться в более мягком тоне, без резких слов и так далее). Что ты думаешь по этому поводу?
Этап 4. Укрепление отношений
Не стоит думать, что после беседы все проблемы в отношениях решатся сами собой. На словах помириться после ссоры — это полдела. Дальше предстоит поработать над укреплением отношений, во-первых, чтобы компенсировать случившуюся конфликтную ситуацию, во-вторых, чтобы дальше ссор было меньше.
Итак, на что важно обращать внимание?
Действия, а не слова
«Поступки, подтверждающие искренность намерений после выяснения отношений, имеют большое значение. Подумайте, что вы можете предложить со своей стороны партнеру для того, чтобы ситуация была действительно пройдена. Пусть это будет своеобразная компенсация нанесенного ему ущерба. Несмотря на анекдотичность подобных историй, формула "муж накосячил, а потом купил жене шубу" — вполне рабочая, так как тот, кто совершил ошибку, должен ее определенным образом искупить. Тогда это может полностью и безвозвратно завершить ситуацию», — говорит психолог.
Внимание к мелочам
Помимо масштабных действий, после ссоры важно вернуть близость через более мелкие проявления заботы: заваренный чай, приготовленный ужин, массаж после тяжелого рабочего дня, которые помогут снова ощутить любовь.
Терпение
Порой восстановление отношений требует времени. Важно дать себе и партнеру пространство для того, чтобы вернуть эмоциональное равновесие. Не стоит форсировать события и давить на близкого человека в попытках создать иллюзию, что все «так же, как прежде».
Активное слушание
Необходимо начать слушать партнера, не перебивая. Это поможет и дальше понимать его точку зрения. Он точно будет благодарен за такую внимательность к его чувствам.
Время вместе
Важно регулярно проводить время вдвоем, заниматься общими делами. Это может быть как прогулка по парку, так и долгие беседы за чашкой чая.
Общие традиции, поездки или просто увлекательное времяпрепровождение дома (например, за настольными играми) помогают укрепить связи и создают общие воспоминания, которые будут поддерживать отношения.
Еще лучше, если удается найти общие интересы и цели. Совместная работа над чем-то важным помогает сблизиться и создать прочный фундамент для отношений.
Юмор
Смех и умение шутить вместе делают отношения легкими и приятными. В трудные моменты (даже во время конфликта) юмор может стать хорошим способом снять напряжение.
Признание и благодарность
Нельзя забывать и про благодарность партнеру — за поддержку, внимание или просто за то, что он рядом. Слова признательности укрепляют контакт между людьми и создают положительный климат в отношениях.