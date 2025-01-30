Девушка рассказала, как семья мужа разрушила их брак

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как узнала об одном решении семьи мужа и подала на развод. Большинство комментаторов поддержало решение рассказчицы.

Автор поста написала, что вышла замуж в 2018 году.

« Я н и к о г д а н е н р а в и л а с ь р о д с т в е н н и к а м м у ж а , и о н и я с н о д а л и э т о п о н я т ь » , — о т м е т и л а д е в у ш к а .

Например, однажды свекровь выбросила в мусорное ведро торт, которая невестка принесла к ней в гости в качестве благодарности за приглашение.

В 2022 году, отметила рассказчица, ее супруг потерял бизнес, из-за чего они переехали в его родной город. Муж героини истории, по ее словам, работал неполный рабочий день и параллельно пытался восстановить бизнес, а она стала основным кормильцем в семье. Автор поста рассказала, что отвечала за покупку подарков на Рождество семье мужа и потратила много денег на них. Затем муж сообщил ей, что его семья не хочет видеть девушку на празднике и что он пойдет туда один.

« Я б ы л а в я р о с т и , я р а з о ч а р о в а л а с ь в н е м . Э т о б ы л м о м е н т , к о г д а я п о н я л а , ч т о м о й б р а к з а к о н ч и л с я » , — р а с с к а з а л а г е р о и н я и с т о р и и .

Она отметила, что поменяла дорогие подарки на дешевые, что в результате помогло ей сэкономить 600 долларов.

« М о й м у ж п р и ш е л д о м о й с р о ж д е с т в е н с к о г о о б е д а и с к а з а л , ч т о я у н и з и л а е г о и о п о з о р и л а п е р е д е г о с е м ь е й » , — з а к л ю ч и л а о н а .

В комментариях под постом пользователи поддержали решение автора истории развестись. По мнению большинства из них, родственники супруга рассказчицы ужасно с ней обращались.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как придумала оригинальный способ отомстить свекрови за грубые комментарии в ее адрес.