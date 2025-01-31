Аналитики выяснили, как часто люди возвращаются к своим бывшим

Аналитики одного из популярных дейтинг-сервисов выяснили, как часто омичи готовы давать второй шанс своим бывшим партнёрам.

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Отношения - это сложная и многогранная сфера жизни, полная эмоций и неожиданностей. Часто бывает так, что, пройдя через разрыв, люди начинают задумываться о том, можно ли вернуть былую любовь и стоит ли это делать. Аналитики решили провести опрос в одном из популярных приложений для знакомств, чтобы выяснить, как много одиноких омичей готовы начать снова с бывшими партнёрами.

Вопрос о возобновлении отношений вызывает множество эмоций и противоречивых мыслей. Оказывается, омичи не торопятся отпускать друг друга навсегда. Почти половина мужчин (44 %) убеждены, что люди способны меняться, и готовы дать бывшим второй шанс. Женщины более категоричны: 56 % считают, что нужно двигаться дальше, но при этом 43 % готовы простить партнёра.

Психологи отмечают, что возвращение к бывшим партнёрам - явление довольно распространённое, и на это может быть несколько причин. Например, после разлуки люди могут испытывать сильное чувство ностальгии по тем временам, когда они были вместе. Пары также воссоединяются, когда партнёры имеют незавершённые дела или незакрытые гештальты. Ну и вишенка на торте - страх перед началом нового. Многие считают, что возвращение к экс-возлюбленному - это менее рискованный шаг, чем поиск нового любовника. Интересно, что среди тех, кто всё-таки пытался вернуть отношения (50 % мужчин и 49 % женщин), большинство считает это ошибкой. Успешные воссоединения - явление редкое: только 9 % мужчин и 7 % женщин смогли это осуществить.

Главная опасность - это измена. Согласно статистике, именно она стала причиной разрыва для 35 % мужчин и 38 % женщин. На втором месте - несовместимость характеров, которую назвали 33 % респондентов как среди мужчин, так и среди женщин. Однако, когда дело доходит до более глубоких причин, мнения расходятся.

Что касается измены - это, пожалуй, отдельная и большая тема. Этот вопрос не имеет однозначного решения, поскольку каждый человек и каждая ситуация уникальны. Для одних измена может стать непростительным предательством, для других - временным срывом или даже возможностью для роста и переосмысления отношений. Психологи и исследователи по-разному рассматривают причины измены и её последствия. Например, сексолог Сергей Тимофеев, попытался объяснить механизмы измены через призму психологии.

И з м е н а в м у ж с к о м и с п о л н е н и и , к о г д а о н р а з б р а с ы в а е т д е ш ё в ы й м а т е р и а л , с б и о л о г и ч е с к о й т о ч к и з р е н и я , - э т о н е с е р ь ё з н ы й а к т . М у ж ч и н ы э т о д е л а ю т в с и л у р а з л и ч н ы х п о в е р х н о с т н ы х п р и ч и н , - р а с с к а з а л э к с п е р т . - Ж е н щ и н а , и д я н а и з м е н у , р и с к у е т г о р а з д о б о л ь ш е , и о н а д о л ж н а в и д е т ь в т о м , с к е м и з м е н я е т , ч е г о - т о б о л ь ш е , ч е м в с в о ё м п а р т н ё р е .

В современном мире, где всё большее внимание уделяется психологическому благополучию и эмоциональному здоровью, для женщин серьёзным основанием для разрыва стал абьюз (32 %). А ведь выяснить, здоровы ли ваши отношения, не всегда удаётся, и на это множество психологических причин. Зачастую люди живут в своём мире и иллюзиях, не замечая действительного положения дел. К слову, у мужчин же эта причина получила всего 9 %, они чаще уходят из-за угасания чувств (24 %) и бытовых разногласий (22 %).

К слову, в большинстве случаев инициаторами расставаний выступают женщины. 49 % из них приняли решение первыми в паре, а 53 % мужчин сообщили, что именно партнёрша сказала "прощай". Лишь 26 % мужчин самостоятельно решились на этот шаг.

Осмелиться на разрыв не так-то просто. Например, женщины не спешат с принятием решения: 29 % думают об этом больше года, а ещё 30 % - один-два месяца. Мужчины же действуют быстрее: 34 % принимают решение за пару месяцев, а 28 % - всего за несколько дней.

Расставание всегда вызывает сильные эмоции и переживания. 66 % мужчин и 62 % женщин признались, что долгое время не могли прийти в себя после случившегося. Однако 67 % представительниц прекрасного пола не жалеют о своём решении, в то время как почти половина мужчин всё ещё тоскуют по бывшим партнёршам.

Фраза "Давай останемся друзьями" редко оказывается эффективной. Согласно результатам опроса, 45 % мужчин и 42 % женщин считают, что после разрыва отношений лучше прекратить общение. Лишь каждый пятый готов поддерживать близкие отношения с бывшими партнёрами. Но если у вас всё же вышло, то рекомендуем посмотреть один из выпусков "Короче, Омск" (16+), посвящённый интимным отношениям между друзьями.