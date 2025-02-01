Эпицентр интриг в семье: как построить гармоничные отношения со свекровью
Отношения с свекровью могут стать настоящим испытанием для невестки, особенно когда дело касается жизненных ценностей и традиций. Преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Полина Зеленчук поделилась с RuNews24.ru своими мыслями на эту тему и предложила стратегии для улучшения этих отношений.
«Причины разногласий со свекровью могут скрываться в разнице между жизненными ценностями. Каждое поколение имеет свой уникальный опыт и представления о том, как должен жить человек. После женитьбы сына мать обычно уходит для него на второй план. Зачастую свекрови не готовы смириться с тем, что начинают занимать не передовые позиции в жизни своих сыновей».
Это приводит к конфликтам, которые могут возникать на фоне разных подходов к жизни, воспитанию и мышлению.
Пять советов, которые помогут наладить отношения со свекровью:
Проводите время вместе
«Начните проводить вместе больше времени в неформальной обстановке, — предлагает Полина. — Пройтись по магазинам или выбрать продукты для доставки - отличная возможность узнать друг друга лучше».
Делайте комплименты
«Начните делать комплименты свекрови, ее новой одежде или парфюму. Это создаст благоприятную атмосферу и поможет устранить напряжение».
Дарите подарки
«Важно дарить подарки, которые будут оценены как внимание и забота. Убедитесь, что ваш подарок соответствует интересам и потребностям свекрови, чтобы она почувствовала вашу заботу».
Будьте открыты и делитесь
«Открытое и честное общение - это ключ. Делитесь историями из своей жизни и спрашивайте совета. Это создаст привязанность и доверие».
Приглашайте на мероприятия
«Обязательно приглашайте свекровь на совместные мероприятия. Даже если она откажется, знак внимания будет расценен, как жест доброй воли и, несомненно, улучшит отношение к вам».
Налаживание отношений со свекровью - процесс, требующий времени и усилий. Но с помощью предложенных стратегий, проявляя гибкость и уважение к ценностям друг друга, можно значительно улучшить взаимодействие и создать крепкую связь, которая станет основой для будущих добрых отношений.
«Не забывайте, что на это может уйти как неделя, так и несколько лет», — подводит итог Полина Зеленчук.