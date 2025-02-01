Как построить гармоничные отношения со свекровью

Отношения с свекровью могут стать настоящим испытанием для невестки, особенно когда дело касается жизненных ценностей и традиций. Преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Полина Зеленчук поделилась с RuNews24.ru своими мыслями на эту тему и предложила стратегии для улучшения этих отношений.

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« П р и ч и н ы р а з н о г л а с и й с о с в е к р о в ь ю м о г у т с к р ы в а т ь с я в р а з н и ц е м е ж д у ж и з н е н н ы м и ц е н н о с т я м и . К а ж д о е п о к о л е н и е и м е е т с в о й у н и к а л ь н ы й о п ы т и п р е д с т а в л е н и я о т о м , к а к д о л ж е н ж и т ь ч е л о в е к . П о с л е ж е н и т ь б ы с ы н а м а т ь о б ы ч н о у х о д и т д л я н е г о н а в т о р о й п л а н . З а ч а с т у ю с в е к р о в и н е г о т о в ы с м и р и т ь с я с т е м , ч т о н а ч и н а ю т з а н и м а т ь н е п е р е д о в ы е п о з и ц и и в ж и з н и с в о и х с ы н о в е й » .

Это приводит к конфликтам, которые могут возникать на фоне разных подходов к жизни, воспитанию и мышлению.

Пять советов, которые помогут наладить отношения со свекровью:

Проводите время вместе

« Н а ч н и т е п р о в о д и т ь в м е с т е б о л ь ш е в р е м е н и в н е ф о р м а л ь н о й о б с т а н о в к е , — п р е д л а г а е т П о л и н а . — П р о й т и с ь п о м а г а з и н а м и л и в ы б р а т ь п р о д у к т ы д л я д о с т а в к и - о т л и ч н а я в о з м о ж н о с т ь у з н а т ь д р у г д р у г а л у ч ш е » .

Делайте комплименты

« Н а ч н и т е д е л а т ь к о м п л и м е н т ы с в е к р о в и , е е н о в о й о д е ж д е и л и п а р ф ю м у . Э т о с о з д а с т б л а г о п р и я т н у ю а т м о с ф е р у и п о м о ж е т у с т р а н и т ь н а п р я ж е н и е » .

Дарите подарки

« В а ж н о д а р и т ь п о д а р к и , к о т о р ы е б у д у т о ц е н е н ы к а к в н и м а н и е и з а б о т а . У б е д и т е с ь , ч т о в а ш п о д а р о к с о о т в е т с т в у е т и н т е р е с а м и п о т р е б н о с т я м с в е к р о в и , ч т о б ы о н а п о ч у в с т в о в а л а в а ш у з а б о т у » .

Будьте открыты и делитесь

« О т к р ы т о е и ч е с т н о е о б щ е н и е - э т о к л ю ч . Д е л и т е с ь и с т о р и я м и и з с в о е й ж и з н и и с п р а ш и в а й т е с о в е т а . Э т о с о з д а с т п р и в я з а н н о с т ь и д о в е р и е » .

Приглашайте на мероприятия

« О б я з а т е л ь н о п р и г л а ш а й т е с в е к р о в ь н а с о в м е с т н ы е м е р о п р и я т и я . Д а ж е е с л и о н а о т к а ж е т с я , з н а к в н и м а н и я б у д е т р а с ц е н е н , к а к ж е с т д о б р о й в о л и и , н е с о м н е н н о , у л у ч ш и т о т н о ш е н и е к в а м » .

Налаживание отношений со свекровью - процесс, требующий времени и усилий. Но с помощью предложенных стратегий, проявляя гибкость и уважение к ценностям друг друга, можно значительно улучшить взаимодействие и создать крепкую связь, которая станет основой для будущих добрых отношений.