Психолог рассказала, почему не стоит много переживать о прошлом

Психолог рассказала, почему не стоит сосредотачиваться на переживаниях о прошлом. Анализ прошедших событий лежит в основе многих современных подходов к личностному росту. Но погружение в воспоминания редко способствует ощутимым изменениям в настоящем, сообщает РИАМО.

Дипломированный психолог и эксперт в области семейных отношений Любовь Сурудо рассказала, что счастье заключается в искусстве фокусироваться на настоящем и строить будущее, а не в поиске изъянов в прошлом. Анализ травм может указать на причины проблем в настоящем - например, трудоголизма или страха перед новыми вызовами. Но осознание проблемы еще не означает ее решения.

Эксперт посоветовала задать себе вопрос: «К чему я хочу прийти?. Нужно понять, что следует сделать для достижения поставленной цели, и двигаться к ней шаг за шагом.

Кроме того, важно замечать приятные моменты повседневной жизни. Счастье это не только грандиозные события, но и мелочи, например, вкусный кофе. Каждый вечер следует подводить итоги дня. Это помогает замечать прогресс и благодарить себя даже за небольшие достижения.

Психолог также посоветовала вести дневник, отмечая утренние и вечерние события. Так, дневник «6 минут заполняется три минуты утром и столько же вечером.

Мешать гармоничной жизни могут давление общества и общественные стереотипы. Эксперт посоветовала сменить окружение, если оно действует угнетающе, и не обращать внимания на стереотипы, если они не соответствуют мироощущению. Главное чувствовать опору на себя и не пытаться угодить всем.

Ранее психолог дала советы перфекционистам, как не мучить себя переживаниями по поводу неудач. Она призвала таких людей не отождествлять себя со своими действиями. Также не стоит зацикливаться на внутренней самокритике и позволять ей влиять на жизнь. Еще один совет проявлять сострадание к самому себе. Важно сохранять высокие стандарты, но спокойно допускать несовершенства.