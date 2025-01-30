Психолог рассказала, как избавиться от привычки засыпать под телевизор

Хороший сон имеет огромное значение для здоровья. Врачи советуют взрослым людям спать минимум семь часов каждую ночь. Но мало кто может следовать этим рекомендациям. Одним из виновников этого является телевизора.

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Психолог Чивонна Чайлдс из клиники Кливленда отметила, что многие люди имеют привычку спать с включенным телевизором, что может сказаться на качество сна. Это связано с отсутствием у телевизоров фильтров синего света, как у современных смартфонов, что может плохо влиять на сон, сообщила эксперт.

« С и н и й с в е т д е й с т в у е т к а к с о л н е ч н ы й , п о э т о м у о н н а р у ш а е т н а ш и ц и р к а д н ы е р и т м ы » , — р а с с к а з а л а п с и х о л о г в и н т е р в ь ю w v t m 1 3 . c o m .

Для избавления от вредной привычки засыпания перед телевизором, Чайлдс советует соблюдать некоторые правила. Она рекомендует не спать днем, избегать употребления кофеина и алкоголя перед сном. Также можно за час до сна выпить травяной успокаивающий чай. Перед сном можно принять расслабляющую ванну.

Если нужен фоновый шум, то лучше воспользоваться маской для сна, чтобы свет от телевизора не мешал телевизора, или установите таймер.

Кроме того, не стоит размещать телевизор в спальне, если такая возможность имеется.

Чайлдс рекомендует просыпаться и ложиться спать в одно и то же время постоянно, в том числе и по выходным.

Эксперт также отметила, что не стоит брать в руки гаджеты или смотреть телевизор в кровати очень не рекомендуется, так как это сформирует привычку бодрствовать во время нахождения в кровати.

Сомнологи считают, что привычка засыпать без телевизора появится уже через две-три недели при соблюдении этих правил, пишет Мойка78.